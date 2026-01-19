昨年デビューしたボーイズグループCORTIS（コルティス）が、米プロバスケットボール協会（NBA）の広告塔になった。所属事務所「BIGHT MUSIC」（ビッグヒットミュージック）は19日、「NBAは18日、CORTISを『Friends of the NBA』に抜てきした」と発表した。

「Friends of the NBA」とは、NBAが全世界のファンと新しい方式でコミュニケーションを図るために、アジア・太平洋地域で有名人およびインフルエンサーとコラボレーションするプログラム。

韓国メディアのイーデーリーも19日、「今後、CORTISの5人のメンバーは、NBA試合や公式行事への参加、コンテンツ制作、ブランド衣類やMDの共同開発、リーグ広報への参加など、さまざまな活動を展開する予定だ」と報じた。

CORTISは「『Friends of the NBA』への合流は、デビュー当初に実現できるとは想像もできなかったことです。私たちは『Color Outside the Lines』を指向点とし、枠組みに縛られない音楽を披露している。スポーツと文化が出会う特別なコラボレーションを通じてNBAを代表し、ファンの方々と接することになり、わくわくします」と感想を伝えた。

NBAのウェイン・チャン・アジア総括ディレクターは「CORTISの合流は、スポーツと音楽の間の強力なシナジー効果を示す良い事例。K−POPは、情熱、創意性、グローバルファンダムという側面でNBAと多くの共通点を持っている。来月、ロサンゼルスで開かれるオールスター行事は、CORTISとともに全世界のファンにバスケットボールとK−POPの芸術性が結合された忘れられない経験をプレゼントする出発点になるだろう」とコメントした。

またCORTISは2月12日、米ロサンゼルスコンベンションセンターで開かれる「NBAクロスオーバーコンサートシリーズ」のヘッドライナーとして招待された。このイベントは、2026年NBAオールスター週間に開かれる音楽公演。K−POPアーティストがこの舞台に立つのは初めてだ。