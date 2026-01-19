女優の松雪泰子（53）が、18日深夜放送のフジテレビ系「突然ですが占ってもいいですか？」（日曜深夜0時55分）に出演。直感力について明かした。

占い師の彌彌告さんから「直感力に優れている」と指摘された松雪は「物事の最終地点までを一瞬にしてハッと想像しちゃう癖がある」と語った。

彌彌告さんに「この直感のセンサーって生存本能に直結しているんです。だから“なんかこの道行きたくない”とか“今日は気をつけないと”とか、そういう日は実は分かっていて避けている可能性大なんです」と伝えられると、「全部分かります。感覚的になんですよ、おっしゃる通り。直感的に“今日はこの道通っちゃダメだ”とか“時間をずらして出た方が良い”とか、そういうの感覚で分かっちゃう」と明かした。

さらに「なんとなくサインを感じます。その日の空気とか、音で知らせられる感覚もある。スゴく朝からサイレンをたくさん聞くなみたいな日は“少し注意した方が良いな”っていう感覚がくることが多い」と打ち明けた。

すると彌彌告さんから「これ、実は災害時にも発揮ができるんです。必ず生き残る方向に自分のセンサーが動くので、一緒にいるとたぶん助かります」と言われ、「みんなついてきてー」と言うと、同じくゲスト出演の坂東龍汰が「ついて行きたい！ そういう生命力でもあるんですね」と続けた。

そしてVTRを見ていたみちょぱが「気になる、今どこにいるのかなとか。そっちは安全かもしれないみたいな」と話すと、水野美紀が「松雪さんをGPSで追えるアプリを作って」と話し、笑いが起きた。