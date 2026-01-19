秋元康氏プロデュースの昭和歌謡グループMATSURIが19日、都内で行われたアンファーの女性向けヘアケアブランド「スカルプD ボーテ」アンバサダー就任発表会に出席した。渡辺真（39）は「去年は1年で、ファンの皆さんといろいろなものを乗り越えて、レコード大賞新人賞を取れた。僕らにとって大事な賞。今年は大賞で帰りたい。ファンと一致団結したい」と、日本レコード大賞を狙うと宣言した。

「夢をあきらめるな！ オーディション」で3000人以上の中から選ばれた12人が「昭和歌謡・昭和ポップスを現代に」というコンセプトの下に、MATSURIとSHOW−WAに分かれ、活動している。MATSURIは、25年1月22日にシングル「アヴァンチュール中目黒」でメジャーデビューし、年末の第67回日本レコード大賞ではSHOW−WAとともに新人賞を受賞した。

国民的なグループになることを、大目標に掲げた。鈴木渉（34）は今年、かなえたいことは？ と聞かれ、フリップに「『ヒ』き」と書き「レコード大賞の大賞を本気で目指していきたい」と意気込んだ。

小野寺翼（31）は「みんなで紅白歌合戦に出たい。ずっと強い気持ちで頑張りたい。レコード大賞のステージにも行けるよう」と、NHK紅白歌合戦出場を大目標に掲げた。

最年長の柳田優輝（40）も「デビューまで平坦（へいたん）な道を来られなかった中、デビューして新人賞。すばらしいこと。頑張って輝くことで、皆さんに勇気を受けとってもらえるよう頑張りたい。今年は紅白を目指したい」と宣言した。