高級マンションの厳重なオートロックも、24時間監視のカメラも、この「敵」の前では無力です。彼らは正面玄関からは来ません。あなたが毎日行っている「ある習慣」の隙を突き、血流という裏ルートを通って、最も守るべき司令塔（脳）へと到達します。気づいたときには、もう手遅れかもしれない――。そんな戦慄の事実を知り、歯科医院のドアを叩いた一人の女性がいました。彼女を追い詰めた「恐怖の正体」とは。本記事では、幸町歯科口腔外科医院院長兼MBAホルダーの宮本日出氏が、認知症の原因となる「歯周病菌」の脅威と、資産を守るための「口腔ケア」の重要性について解説します。

認知症の原因物質を脳に運ぶ「最恐の菌」

「私、認知症になりたくないんです。先代が築いた大切なものを、私が台無しにしたくないんです……」

そういってクリニックの診療室に入ってきたのは、吉川文子さん（仮名／72歳）。その洗練された振る舞いと知性からは、長年にわたり一族の資産と人生の舵取りを担ってきた自負がうかがえます。

そんな彼女が、切実な表情で訴えた相手は、脳外科医でも内科医でもありません。なぜか、「歯科医師」である筆者のもとだったのです。

一見、無関係にみえる「資産防衛」と「歯科治療」。なぜ資産家は「口元のケア」を重視するのか。その意外な理由と医学的なメカニズムを、MBA（経営学修士）を持つ歯科医師の視点から紐解いていきます。

吉川さんが最も恐れていたのは「判断力の喪失」と「高度な介護サービスの継続」です。認知症になれば、複雑な資産管理ができなくなるだけでなく、高額な介護費用や無駄な出費などで、守ってきた資産がみるみるうちに溶けていく（溶解する）リスクがあります。

特に70歳を超えると、認知症になる確率が60歳代の2.4倍と飛躍的に増加します。これまで脳ドックや内臓検診を欠かさなかった吉川さんが、血相を変えて歯科に来た理由。それは、筆者の執筆した記事で「認知症リスクを高める最恐の原因菌＝歯周病菌」という事実を知ったからだそうです。

口の中の病気が、脳の病気につながる理由

「なぜ、口の中の病気が、脳の病気につながるのですか？」吉川さんと同じ疑問を持つ人もいるでしょう。しかし、その関係は想像以上に深刻です。

近年の研究で、歯周病は単なる歯ぐきの病気ではなく、全身を蝕む「感染症」であることが解明されました。その主役となるのが、悪名高き歯周病菌「ポルフィロモナス・ジンジバリス（通称：P.g.菌）」です。

P.g.菌の手口は非常に巧妙です。このP.g.菌が産出する「ジンジパイン」という毒素は、歯ぐきの炎症から血管に侵入し、血流に乗って全身を巡ります。恐ろしいことに、この毒素は脳を守る関所である血管脳関門をすり抜けて脳へと忍び込みます。そして、アルツハイマー型認知症の引き金となる「アミロイドβ」という悪いタンパク質を脳内に蓄積させるのです。

「たとえるなら、吉川さんの厳重な警備を誇る高級マンション（脳）に裏口から侵入し、こっそりと爆弾の材料（アミロイドβ）を運び込んでいるようなものです。脳内でアミロイドβが増えはじめると、脳の神経細胞が破壊され認知機能が低下します。実際、歯周病が重症化している人ほど、認知症リスクが高いことが大規模調査でも明らかになっています」

そう伝えると、吉川さんは自身の喉元をさすりながら、青ざめた表情になりました。

「怖い、怖い……。まさかそんな『穴』があったなんて」

心筋梗塞、脳卒中、糖尿病にも影響

歯周病の恐ろしさは、認知症だけに留まりません。歯周病菌は全身の血管の破壊者でもあります。

心筋梗塞の新規発症リスクは、歯周病を放置すると約3倍に跳ね上がるというデータも。さらに、歯周病は発症後の重症化にも影響することが判明しています。P.g.菌をはじめとする歯周病菌や、それによって発生した炎症性物質は、口腔内の血管から全身に巡り、血管の内側を覆う内皮細胞（ないひさいぼう）を傷つけます。この傷が、動脈硬化を加速させ、心筋梗塞や脳卒中の引き金となる血栓を作りやすくします。

また、糖尿病と歯周病は、どちらか一方が悪くなればもう一方も悪くなる共倒れリスクの状態です。糖尿病は、体の防御システム（免疫力）を弱体化させ、歯周病菌が猛威を振るいやすくするお膳立てをします。逆に進行した歯周病は、歯ぐきの炎症から出る毒素が全身を回り、血糖コントロールを邪魔します。

このほかにも、口腔内に存在する歯周病菌は、消化器系のがん（食道、胃、膵臓）組織から高頻度で検出されることがわかっています。これは歯周病が、消化器系のがんリスクを高める要因であることを示しているのです。

歯周病がもたらす全身の炎症は、腎臓の機能低下を加速させることも指摘されています。つまり、慢性腎臓病の人が歯周病治療を怠ると、透析治療を考える状況になりかねません。

歯周病の炎症物質が肝臓に運ばれれば、非アルコール性脂肪性肝疾患の発症・悪化にも関わります。さらに、歯周病菌は関節リウマチの発症や重症化に関わる酵素を活性化させたり、骨粗鬆症や炎症性腸疾患、慢性閉塞性肺疾患などを悪化させたりと、その影響は多岐にわたります。

これらの全身の疾患を治療するには治療費がかかるので、資産を失うことになりかねません。対して、万病の根本原因の一つである「歯周病」の治療費は、それらに比べれば軽微でしょう。歯周病対策は、お口のトラブルを防ぐだけでなく、全身の健康を管理し「予定外の治療費」に対しての基本的なリスクヘッジにつながるといえます。

「症状がないから安心」という誤解

「私は毎日歯磨きしているし、痛みもないから大丈夫」吉川さんのように、そう思っている人ほど、実は危険かもしれません。特に、吉川さんのように自己管理能力が高い人ほど陥りやすい罠があります。

歯周病は「サイレントキラー」です。痛みなく進行するケースがほとんど。歯周病菌は、歯ぐきの神経を麻痺させる毒性を持つため、痛みが出るのは歯のグラグラが進行した末期に近い状態になってからです。しかしこの段階では、多くの場合、抜歯しか治療手段がなくなっています。

「完璧な歯磨き」でも届かない“3mmの死角”

さらに、どんなに完璧な歯磨きをしても、防げない領域があります。それが、歯と歯ぐきの境にある溝「歯周ポケット」です。一般的な歯ブラシの毛先が届くのは、深さ1〜2mm程度まで。しかし、歯周病菌は酸素を嫌うため、歯周病が発症・進行すると、このポケットは深くなります。3mmより深くて狭い隙間で安全に増殖し、せっせと毒素を製造し続けます。つまり、表面をどれだけ磨いても、地下組織では毒素工場がフル稼働している可能性があるのです。

歯磨きが完璧だと自負している人ほど、安心しきってプロケア（歯科医院での歯周病対策）を怠り、実は歯周病に蝕まれている、といったことが珍しくありません。自信とは裏腹に認知症リスクをはじめ、心筋梗塞、脳卒中、糖尿病などのリスクを静かに上げてしまっているのです。

では、自分では届かない「3mm以下の闇」に潜む菌をどうすればよいのでしょうか。答えはシンプルです。定期的に専門家による「一斉清掃」を取り入れることです。

歯科医院で行う歯面清掃（プロケア）は、普段の歯磨きでは落とせない歯にこびり付いた癒着菌（バイオフィルム）を除去できます。歯ブラシでは到達しない深い歯周ポケットの清掃も可能です。

プロケアの間隔はお口の状態により異なりますが、癒着菌は除去後1ヵ月で再癒着するので毎月受けてもよいでしょう。その人のリスクによっても内容は変わるため、唾液検査でリスク判定をすることもできます。

また、自宅でできる対策として、下記の2点も有効です。

1．「粘膜」のケア：口の中の面積の70％は、歯ではなく粘膜です。少量の水（約30ml）で行う「全力5秒うがい」は、粘膜の除菌に効果的とされています。

2．「舌」の清掃：舌の表面は菌の温床となり、口臭や誤嚥性肺炎の原因菌が生息します。舌ブラシを使って、表面に付着した汚れ（舌苔）を除去しましょう。

もし、歯を失って治療を受ける際は、質の高い治療にこだわることが重要です。失われた食べる機能（咀嚼機能）をしっかりと回復させると、脳内の血流が活発になり、認知症予防になります。咀嚼機能が低いとサルコペニア（筋肉の衰え）やフレイル（全身のヨボヨボ）、要介護（寝たきり状態）のリスクが増します。

「いくら資産があっても、判断できなくなったら終わりですものね。まさか最大のリスクが、私の口の中にあったなんて」

リスクの全体像を理解した吉川さんは、そう深く納得し、自身の資産管理ポートフォリオに「定期的な口腔ケア」を新たに組み込むことを決めました。

健康こそが、すべての資産の土台です。痛みというアラートが鳴ってからではなく、リスクが顕在化する前に対処する――。それはビジネスや投資の世界では当たり前の鉄則でしょう。あなたの「歯周ポケットの奥」には、将来の資産を脅かすリスクが潜んでいないか。まずは自身の健康管理という名の「監査」を、一度見直してみる価値はあるはずです。

宮本日出

幸町歯科口腔外科医院・院長

歯科医師・歯学博士