＜今日の汁物＞何にする？寒い日は特にうれしい汁物・スープのバリエーション
献立の片隅にひっそりと添えられているのに、あるとないとではなんだか大違いな気がする「汁物」。そのような「汁物」についてこのような質問が投げかけられました。
『みなさんは、どんな汁物を作っていますか？』
暑い季節も寒い季節も、飲むとなぜかホッとする「汁物」。みそ汁がメジャーなイメージもあるかもしれませんが、意外なメニューが飛び出すかもしれませんね。今夜作りたくなりそうな、ママたちの「汁物トーク」、とくとお楽しみください！
『みそ汁やお吸い物、豚汁や鶏団子汁にコンソメスープ。中華スープ・コーンスープとかチャウダー・ミネストローネ・ポタージュ・肉吸いとかかなあ〜。とりあえず主菜の和・洋・中で合わせているよ』
レパートリー豊富な汁物ラインナップを披露してくれたママ。「人生5周目ぐらいですか？」と聞きたくなるお見事さです。これだけすぐに思い浮かぶぐらいのレパートリーがあれば食事も楽しくなりそうですね。
『わが家は、なめこ・わかめ・とうふ・ねぎ・油揚げ・タマネギとかを日替わりでいろいろ組み合わせて作っています。夏はアサリ、冬は豚汁やシチューなども追加で入ります』
みそ汁のみと限定しても、入れる具材によって味や食感などに幅が広がることも魅力な汁物。季節に応じた食材を追加することで、汁物からそのときの旬を知ることができるとは風情があります。
もりもり具だくさんもオススメ
『具だくさんな汁物が好き。けんちん汁・豚汁・ポトフ辺りが大好きで、野菜をもりもり入れて大量に作るけどすぐになくなっちゃう』
具だくさん汁物の王道、けんちん汁・豚汁・ポトフ。大量に作っておけるし、野菜がたっぷり摂取できるため重宝する汁物ですよね。むしろ汁物が献立の主役にとって代わる……なんてことも起こりそう。逆にこれらの汁物が食べたいときに、メインのおかずで悩むなんて相談もたまにみかけますね。野菜が苦手なお子さんも、汁物にすれば食が進むなんてことや、フードプロセッサーなどを使い細かく刻んで入れれば食べられたなんて話も聞きますので、子育て中のママたちにとっても強い味方になるかもしれません。
ママの作るスープは世界一！
『わかめスープかな。中華料理用ベース調味料と顆粒タイプの和風だしの素を溶かして塩こしょうで味を整え、戻しておいた乾燥わかめとネギの小口切りを大量に入れただけの超時短・手抜きスープ』
なんでもないよく見るレシピのわかめスープ。特別なことはなにもないのだけれど、ママにとってもお子さんたちにとっても“特別”なわかめスープなのだそうです。
『コレを子どもが小さい頃に作ったら、「うちのお母さんの作るわかめスープが世界一おいしい」と保育園で言ったらしく、何人かの園ママさんにレシピを聞かれて困ったことがあったなぁ』
困ったなあなんて言いつつ、なんだかうれしそうなママの顔が目に浮かびそうです。ママの作る“世界一”のわかめスープ。そのような声を聞くと思わず「なにかコツでもあるの？」と興味が湧くこともムリはありません。でも特別じゃなくても子どもにとっては“世界一”ということもありますよね。なんとも心温まるエピソードです。
使用するみそのこだわりもミソ？
『最近、わが家では赤みそが流行っている』
『うちは白みその合わせダシ』
みそ汁ひとつとっても、具材や使うダシ、味を決める「みそ」でまったく異なる汁物が完成しますよね。お住まい・出身のエリアによって、赤みそや白みそ、合わせみそ、米みそ・麦みそ・豆みそなどあげれば切りがないほど種類が出てきます。日替わりで楽しむ方もいれば、「わが家はこれ」と決め打ちしている方もいらっしゃるでしょう。食べるだけでなく、「どこの（どんな）みそを使っている？」なんてみそ汁談義も楽しそうです。
汁物の可能性は無限大
投稿者さんの投げかけた質問に、400近いコメントが寄せられた今回のトークテーマ。バリエーション豊富な汁物の種類に具材の数々は圧巻です。こちらのトピックスをお気に入りに入れておくと、毎日の献立作りに一役買ってくれるかもしれませんね。みなさんもコメント欄でどのような汁物をよく作るのか、お好きな汁物はどのようなものかについて熱く語ってみてください。