【続報】長崎・佐世保市の火災で消防車出動 世知原町開作の世知原野球場付近 約30分後に鎮火（1月19日午後1時28分ごろ発生）

2026年1月19日 13時40分

長崎県佐世保市消防局によると、19日午後1時28分ごろ、同市世知原町開作の世知原野球場（世知原町開作）付近で発生したその他火災で消防隊が出動した。同2時2分鎮火した。

西日本新聞