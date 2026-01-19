お笑いトリオ「安田大サーカス」の団長安田（51）が19日放送のフジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・50）にVTR出演。所属事務所の先輩芸人からガチギレされた過去について語った。

この日のゲスト、お笑いコンビ「ますだおかだ」をよく知る人物として、松竹芸能の後輩芸人らとVTR出演。安田は増田英彦については大阪と東京で野球チームを作っており、「俺急に呼ばれたんよ。“野球の人数足らんから来い！”」とかつて急に呼び出されたことがあったと回顧した。

「急やし、そのままジーパンで行ったんよ」と安田。する増田からは「何ジーパンで来てんねん」とキレられたという。

「いやいや、急やったし仕方ないやないですかー」と明るく返したが、増田は「甲子園でジーパンのやつ見たことがあるか」と厳しい表情で言い放った。

安田は「いやいや、甲子園ちゃうし！扇町公園やし！」と振り返り、お笑いコンビ「なすなかにし」中西茂樹は「それだけ真剣っていうことよね、勝負事に」とフォローした。

同じく増田の野球チームに所属しているお笑いコンビ「キャメル」のジョニーハナガタは増田が毎年選手の個人成績表を作っていると告白。さらに「増田さんが自分で査定して、プロ野球選手だったらいくらだろうなっていう年俸を出していて」と成績表や契約更改の一覧表も披露した。

安田は契約更改表の所には「破門って書いてある」とジーンズの一件が許されていないと語り、ハナガタも「いなくなったんですよ」と証言した。

安田はさらに大先輩の「海原はるか・かなた」海原はるかもチームに所属していると言い、「リードしたところを微動だにせず刺された」と回想。ベンチは大爆笑となったものの「増田さんだけガチギレ！ベンチに帰って来てから本当に大説教」と暴露した。

スタジオでVTRを見た増田はガチギレすると言われ、「違う、違う、違う！30年前の話ですから！」と言い訳していた。