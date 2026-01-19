Number_i平野紫耀、パリへ “空港コーデ”を披露
Number_iの平野紫耀が、パリで開催される「2026秋冬メンズ・コレクション」のファッションショーに出席する。それに先立って、空港にルイ・ヴィトンを着用したエアポートスタイルで姿を現した。
【別カット】夕日をバックに…空港に向かう平野紫耀
平野は、コントラストの効いた3D刺繍が施されたロングスリーブのクルーネックに、特別な日本製デニムで仕立てたスケータージーンズ、2000年代のスケートシューズを彷彿（ほうふつ）させるスエードカーフレザーの「LV ティルテッド スニーカー」をコーディネート。メゾンが大切にする旅の真髄（こころ）を表現する、最も長く愛され、受け継がれるエンブレムとなったモノグラム・キャンバスのスーツケース「ホライゾン 55」と、バッグ「キーポル・バンドリエール 45」を合わせた。
さらに、ネイビーの文字盤を搭載したスティール製のウォッチ「タンブール オトマティック スティール ブルー」も着用した。
