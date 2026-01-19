¡Ú²¿¤ò¸ì¤ë¤Î¤«¡©¡Û¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¤¤ç¤¦19Æü²ñ¸«¤Ç¡È½°±¡²ò»¶¡ÉÉ½ÌÀ¤«¡¡ÀìÌç²È¡Ö¼«Ì±ÅÞ¤È¸øÌÀÅÞ¤Î¡È´°Á´ÂÐÎ©¡É¤Ë¾×·â¤¬Áö¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×
1·î19ÆüÍ¼Êý¤Ë¤â¡¢½°±¡²ò»¶¤òÀµ¼°¤ËÉ½ÌÀ¤¹¤ë¸«ÄÌ¤·¤Î¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¡£
Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤È¸øÌÀÅÞ¤¬¼ê¤òÁÈ¤ó¤À¿·ÅÞ¡ÖÃæÆ»²þ³×Ï¢¹ç¡×¤Ï¡¢19Æü¤Ë¤â¾ÃÈñÀÇ¸ºÀÇ¤Ê¤É¤òÀ¹¤ê¹þ¤ó¤À´ðËÜÀ¯ºö¤òÈ¯É½¤¹¤ë¸«ÄÌ¤·¤Ê¤É¡¢Áªµó¤Ë¸þ¤±¤¿Æ°¤¤¬³èÈ¯¤Ë¤Ê¤ëÃæ¡¢¼«Ì±ÅÞ¤ÎÎëÌÚ½Ó°ì´´»öÄ¹¤â¡¢½°µÄ±¡Áªµó¤Î¸øÌó¤Ë»þ¸ÂÅª¤Ê¡È¿©ÎÁÉÊ¤Î¾ÃÈñÀÇ¥¼¥í¡É¤òÀ¹¤ê¹þ¤à¤³¤È¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤¦¤·¤¿Æ°¤¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤Î¶ÌÌÚÂåÉ½¤Ï¡Ä¡£
¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¡¡¶ÌÌÚÍº°ìÏºÂåÉ½¡§
ÁèÅÀ¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤É¤Ã¤ÁÁª¤ó¤Ç¤âÆ±¤¸·ë²Ì¤À¤Ã¤¿¤é²ò»¶¤ä¤á¤Æ¡¢¹ñ²ñÁá¤¯³«¤¤¤Æ¡¢¤½¤Î¿©ÎÁÉÊ¤¬¥¼¥í¤Î¾ÃÈñÀÇ¸ºÀÇ¤ÎµÄÏÀ¤·¤¿¤é¤¤¤¤¡£
Áªµó¤ÎÅÙ¤Ë°ã¤¦¸øÌó¤ò·Ç¤²¤Æ¡¢Áªµó¤ÎÅÙ¤ËÀ¯ÅÞÌ¾¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤È¤«¡Ö¿®Íê¤·¤í¡×¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤¿¤Ã¤Æ¤Ç¤¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¹â»Ô»á¤Ï²¿¤ò¸ì¤ë¡¡¸øÌÀ¤È¤Î¡È´°Á´ÂÐÎ©¡É¤Ë¾×·â
Ç¯ÌÀ¤±ÆÍÇ¡¤È¤·¤ÆÉâ¾å¤·¤¿¡Ö²ò»¶¡×¤È¡¢¤½¤ì¤ò¼õ¤±¤Æ¤Î¡Ö¿·ÅÞ·ëÀ®¡×¡£
¡Ö¥µ¥ó¡ª¥·¥ã¥¤¥ó¡×¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤ë¥«¥º¥ì¡¼¥¶¡¼»á¤Ï¡¢19Æü¤Î²ñ¸«¤Ç¹â»Ô»á¤¬¡Ö²¿¤òÏÃ¤¹¤«¡×¤¬ÃíÌÜ¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤¹¡£
¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡¡¥«¥º¥ì¡¼¥¶¡¼»á¡§
¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤ò½Ò¤Ù¤é¤ì¤ë¤Î¤«¤È¤¤¤¦¡¢Áªµó¤ÎÁèÅÀ¤¬¡£¡Ê¹ñÌ±Ì±¼ç¤Î¡Ë¶ÌÌÚÂåÉ½¤â¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢°Õ³°¤ÈµÄÏÀ¤ÎÊý¸þÀ¤Ï·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡¢²ò»¶¤·¤Æ¤â¤¦°ì²ó¹ñÌ±¤Ë¿®¤òÌä¤¦¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ó¤À¤È¡£
Ã«¸¶¾Ï²ð¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡§
¡ÊÁªµó¤Ë¡Ë600²¯±ß»È¤¦¤ï¤±¤À¤«¤é¤Í¡£
¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡¡¥«¥º¥ì¡¼¥¶¡¼»á¡§
¤½¤ì°Ê¾å¤Î²¿¤«²ò»¶ÍýÍ³¡Ä¡¢¤Ç¤â¤½¤ì¤Ã¤Æ²ò»¶ÍýÍ³¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤«¡¢º£²ó¤Ê¤ó¤Ç¾¡¤Æ¤ë¤È»×¤Ã¤¿¤«¤Ë¿Ô¤¤ëÌõ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤½¤ì¤ò¤É¤¦¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë¸ì¤ë¤Î¤«¤Ê¤È¡£
¼«Ì±ÅÞµÄ°÷¤Ï¡¢º£²ó¤Î¡Ö²ò»¶¡×¤È¡Ö¿·ÅÞ·ëÀ®¡×¤ÎÆ°¤¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©À¯¼£¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤ÎÀÄ»³ÏÂ¹°»á¤Ï¡¢¼«Ì±ÅÞ¤È¸øÌÀÅÞ¤Î¡È´°Á´ÂÐÎ©¡É¤Ë¾×·â¤¬Áö¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
À¯¼£¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡¡ÀÄ»³ÏÂ¹°»á¡§
¸øÌÀÅÞ¤È¼«Ì±ÅÞ¤Ï26Ç¯´Ö¤âÏ¢Î©À¯¸¢¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤Ï¹ñÀ¯¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÃÏÊýµÄ²ñ¤â¡¢»Ù±ç¼ÔÆ±»Î¤¬PTA¤ä¼«¼£²ñ¤ò°ì½ï¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤«¡¢ËÜÅö¤Ëº¬¤òÄ¥¤Ã¤¿Ï¢Î©´Ø·¸¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢¹â»ÔÀ¯¸¢¤È¤Ï¿§¹ç¤¤¤¬°ã¤¦¤Î¤ÇÏ¢Î©¤òÎ¥Ã¦¤·¤¿¤±¤ì¤É¤â¡¢¤¤¤º¤ìÌá¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤·¡¢¤Ê¤ó¤À¤«¤ó¤À¶¨ÎÏ´Ø·¸¤ÏÂ³¤¯¤È¡¢¤¢¤ë°ÕÌ£¼«Ì±ÅÞ¤Ï´ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¤À¤±¤ì¤É¤â¡¢º£²ó¤ÎÅÅ·â²ò»¶¤ò¼õ¤±¤Æ¸øÌÀÅÞ¤¬¡Ö¿·ÅÞ¡×¤òºî¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢´°Á´¤ËÅ¨ÂÐ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡¢¤â¤Î¤¹¤´¤¯¼«Ì±ÅÞµÄ°÷¤ÎÃæ¤Ë¾×·â¤¬Áö¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
·ë¹½¶¯µ¤¤Ê¤³¤È¤ò¸À¤¦¿Í¤â¤¤¤ë¤±¤ì¤É¡¢¤½¤ì¤ÏÉ½¸þ¤¤Ç¡¢¤«¤Ê¤ê¤Î¾×·â¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¸À¤¨¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó²òÀâ°Ñ°÷Ä¹¤Î¾¾»³½Ó¹Ô»á¤Ï¡¢¡Ö´ñ½±¤Î²ò»¶¤¬Î¢ÌÜ¤Ë¡×¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ëµÄ°÷¤â¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤¹¡£
¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡¡¾¾»³½Ó¹Ô²òÀâ°Ñ°÷Ä¹¡§
¹â»ÔÀ¯¸¢¤«¤é¤·¤¿¤éÍ½ÁÛ³°¤ÎÅ¸³«¤À¤Ã¤¿¤È¡£¹â»Ô¤µ¤ó¤Ï2025Ç¯¤ÎÊë¤ì¤Þ¤ÇÁá´ü²ò»¶¤ò¤½¤ó¤Ê¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬¡¢Ç¯¤¬ÌÀ¤±¤ÆµÞ·ã¤ËÁá´ü²ò»¶¤Ë·¹¤¤¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤È¡£
¤½¤Î¤Ò¤È¤Ä¤ÎÍýÍ³¤Ï¡¢¹â¤¤»Ù»ýÎ¨¤ò»ý¤Ã¤ÆÁªµó¤Ë½Ð¤ì¤Ð¡¢¼ºÃÏ²óÉü¡¢ÀÐÇËÀ¯¸¢¤Î»þ¤Ë¼º¤Ã¤¿¼«Ì±ÅÞµÄÀÊ¤ò²óÉü¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¤ÏÌîÅÞ¤ÎÁªµó½àÈ÷¤¬¤Þ¤À¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤È¤¤¤¦ÆÉ¤ß¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
ËÜÅö¤Ê¤é¡¢Í½»»¤¬À®Î©¤·¤¿3·î°Ê¹ß¤Î²ò»¶¤È¤¤¤¦¤Î¤âÍÎÏ»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤ò¤¢¤¨¤ÆÁá¤á¤¿¤Î¤Ï¡¢¡ØÁªµó½àÈ÷¤¬ÌîÅÞ¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡¢¤½¤Î¤¦¤Á¤ËÁªµó¤òÂÇ¤Ã¤Æ½Ð¤ì¤Ð¡¢¼«Ì±ÅÞ¤¬¾¡¤Æ¤ë¡Ù¤È¤¤¤¦ÆÉ¤ß¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ì¤¬¡¢Áá´ü²ò»¶¤È¤¤¤Ã¤¿½Ö´Ö¤ËÆÍÁ³¡¢Î©·ûÌ±¼ç¤È¸øÌÀ¤¬µÞÀÜ¶á¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢¡Ö¿·ÅÞ¡×¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Þ¤Ç¹Ô¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤Ê¤ë¤È¡¢¸øÌÀÅÞ¤Î»Ù»ý¼Ô¤¬¡¢ÃÏÊý¥ì¥Ù¥ë¤Ç¤Ï¼«Ì±ÅÞ¤ò»Ù»ý¤¹¤ë¤À¤í¤¦¤È¤¤¤¦ÆÉ¤ß¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢¤½¤³¤âÆñ¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢¹â»ÔÀ¯¸¢¤Î¸å¤Î¼«Ì±ÅÞÀ¯¸¢¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¡Ê¸øÌÀ¤¬¡ËÌá¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤À¤í¤¦¤È¤¤¤¦¤Î¤âÆÉ¤á¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
¤â¤¦¡¢¸øÌÀÅÞ¤Ï¹Ô¤Ã¤¿¤Þ¤ÞÌá¤Ã¤Æ¤³¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò´Þ¤á¤ë¤È¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«Í½ÁÛ¤¬³°¤ì¤¿¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¡¢¤¢¤ë°ÕÌ£¡ÈÎ¢ÌÜ¤Ë½Ð¤¿¡É¤È¡£
Ã«¸¶¾Ï²ð¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡§
¤Þ¤º¤Ï¤¤ç¤¦19Æü¹â»Ô¤µ¤ó¤¬¡¢¤É¤¦¤¤¤¦À¯ºö°ÊÁ°¤Ë¡Öº£²ó¤Î²ò»¶¤Ï¤É¤¦¤¤¤¦¥Æ¡¼¥Þ¤Ç»ä¤Ï¤ä¤ê¤¿¤¤¤ó¤À¡£¤³¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤ò¤ä¤ê¤¿¤¤¤«¤é³§¤µ¤óÅêÉ¼¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¡¢²¿¤òÁÊ¤¨¤ë¤Î¤«¤¬ÃíÌÜ¤Ç¤¹¤Í¡£
(¡Ö¥µ¥ó¡ª¥·¥ã¥¤¥ó¡×¡¡1·î19ÆüÊüÁ÷)