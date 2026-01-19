カナダ首相がトランプ発言を非難、グリーンランドにカナダ軍派遣を検討



カナダのカーニー首相はトランプ米大統領の欧州8カ国に対する関税警告を非難。



これは深刻な事態だ、我々はこの事態のエスカレーションを懸念している。グリーンランドの安全保障はNATOの責任の範囲内にある、我々は地理的な場所を問わず常に国の主権と領土保全を支持すると語った。



カーニー首相はカナダ軍をグリーンランドに派遣し軍事演習に参加することを検討。カナダ軍兵士を英国、フランス、デンマークなどの国の兵士と合流させる計画だという。



これにより米国は欧州だけでなくNATO同盟国にも対抗措置を講じる可能性がある。



隣国であるカナダすら脱米国に動く可能性がある。カナダ首相は中国の習近平国家主席と会談し、両国の関係改善や経済協力の強化について協議し相互関税の引き下げで合意した。米国と欧州の分裂は中国にとって嬉しい話だ。

