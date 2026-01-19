ワールドベースボールクラシック（ＴＭ）が２０周年を迎えることを記念し、ＷＢＣＩ（Ｗｏｒｌｄ Ｂａｓｅｂａｌｌ Ｃｌａｓｓｉｃ Ｉｎｃ．）が制作した特別映像企画「ワールドベースボールクラシック 歓喜と挑戦の２０年」が１９日、大会公式サイトなどで公開された。

今回の映像企画では、ＷＢＣの歴史を支えた日本代表ＯＢ選手に加え、他競技で世界に挑戦したアスリートや、野球を愛する著名人が登場。それぞれの視点から２０年の歩みを振り返り、大会の意義や日本代表として戦う誇り、勝利への挑戦の裏側に迫る内容となっている。

出演者には、上原浩治氏、里崎智也氏、松坂大輔氏、岩隈久志氏、内川聖一氏、中田翔氏といった歴代日本代表選手が名を連ね、出場当時のエピソードや大会での印象を語る。

また、中澤佑二氏や澤穂希氏といったサッカー日本代表経験者も登場し、他競技の視点から見たＷＢＣの魅力や、国を背負って戦うことの重みを語る。

さらに、芸能界屈指の野球好きとして知られる亀梨和也やバッテリィズも出演し、過去大会の印象的なシーンや今後の侍ジャパンへの期待を紹介する。

映像は前編・後編に分かれ、ＭＬＢ公式Ｙｏｕｔｕｂｅチャンネルでも公開されている。