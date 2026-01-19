政治ジャーナリストの青山和弘氏が19日、フジテレビの情報番組「サン！シャイン」（月〜金曜前8・14）に出演。新党「中道改革連合」について言及した。

立憲民主党と公明党が結成した新党「中道改革連合」は19日午前に「生活者ファースト」を掲げた綱領を発表。立民の安住淳幹事長は会見で、中道の綱領に関し「分断や対立をあおる政治から、共生と包摂の政治へという中道の考え方を盛り込んだ。国民に私たちの存在の信を問う」と述べた。

中道の綱領は「生活者ファーストの政策を着実に前へと進める」と明記。五つの政策の柱として（1）持続的な経済成長（2）新たな社会保障モデルの構築（3）包摂社会の実現（4）現実的な外交・防衛政策と憲法改正論議の深化（5）不断の政治改革と選挙制度改革―を列挙した。

青山氏は「立憲側は今回、公明党の創価学会の票が入って来るということで割と納得している人、議員を中心に多いんですけれども、公明党、創価学会の人は今まで敵だった人に選挙区で入れなければいけない」と指摘。そして、「それはできないとはっきり言っている人も結構多い。これをどう説得できるかが今後の選挙情勢に大きく影響すると思います」と自身の見方を述べた。