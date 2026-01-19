阿波みなみ、キャバ嬢時代の過去ショット公開 現在の“覚醒”した姿とのギャップに驚きの声
売れないキャバ嬢から売れっ子タレントへ pic.twitter.com/qrrMUOUmwU— 阿波みなみ (@miiitan_n) January 17, 2026
タレントの阿波みなみが17日、自身のX（旧Twitter）を更新した。過去のキャバ嬢時代の姿と現在の写真を並べて公開し、その変貌ぶりが話題となっている。
阿波は「売れないキャバ嬢から売れっ子タレントへ」とつづり、2枚の写真を投稿。1枚目には、赤い華やかなドレスをまとい、整ったヘアメイクで微笑むキャバ嬢時代の姿が収められている。
一方、現在の写真では、鮮やかなブルーの髪色が目を引く姿で、グッズを抱えながら豪快に笑う様子が写し出されている。投稿では、キャバ嬢として3年間働いていた過去や、これまでで最も高価だったプレゼントが「トリュフ」であったことも明かした。
このビフォーアフターが際立つ投稿には、驚きの声が殺到。
コメント欄には「美人すぎる」「キャバ嬢してたの？」といった声のほか、「覚醒した感が凄いw」「人生の幅が広がった」など、多くの反響が寄せられている。