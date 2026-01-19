きみとバンド・大野真依、抜群プロポーション際立つ新衣装姿にファン歓喜「美。」
愛媛ライブありがとうー！— 大野真依 (きみとバンド) (@maixx102419) January 18, 2026
安定のサロキでのライブ
めっちゃ楽しかった🥹🫶🏻♡♡
しかも今日はみかん🍊
投げさせていただきました🙋🏼♀️🙇🏼♀️笑
新衣装もどうだったかな？
制服っぽい衣装でした👔 pic.twitter.com/CICDfWfUkq
ガールズバンド「きみとバンド」のドラマーで、「美しすぎるドラマー」としても知られる大野真依が18日、自身のX（旧Twitter）を更新。ライブで披露した制服風の新衣装が、ファンの間で話題となっている。
大野は「愛媛ライブありがとうー！」とファンに感謝を伝え、「安定のサロキでのライブ めっちゃ楽しかった」と、愛媛・松山サロンキティでの公演を振り返った。また、愛媛ならではの演出として「しかも今日はみかん 投げさせていただきました」と、ユニークなエピソードも明かした。
投稿では「新衣装もどうだったかな？ 制服っぽい衣装でした」とつづり、ノースリーブのシャツにネクタイ、ミニスカートを合わせたスタイリッシュな新衣装姿を公開。ソファに腰掛けたショットで、抜群のプロポーションが際立っている。
この投稿に対し、ファンからは「新衣装可愛かったよぉ〜」「美。」「新衣装カッコいい！」など、新衣装を絶賛する声が多数寄せられている。