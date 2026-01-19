NBA史上2人目…TJ・マッコネルがベンチスタートの試合でシーズン通算3000アシストを突破

昨シーズンのイースタン・カンファレンス覇者インディアナ・ペイサーズは、今シーズン43試合を終えてイースト最下位の10勝33敗。アキレス腱断裂のため司令塔のタイリース・ハリバートンが全休していることに加え、ケガ人が続出して苦戦している。

そうした中、ペイサーズ在籍7年目のTJ・マッコネルはベンチから自身の役割を着実に遂行中。1月17日（現地時間16日）のニューオーリンズ・ペリカンズ戦では8得点2リバウンドに今シーズン最多の9アシストで勝利に貢献。

ペリカンズ戦を終え、33歳のポイントガードはレギュラーシーズン通算3694アシストに到達。この数字自体はNBA歴代158位なのだが、ベンチスタートで通算3007アシストに達し、通算3000アシストを突破した。

スターターとベンチスタートが登録された1970－71シーズン以降、ベンチから3000アシストをクリアしたのはルー・ウィリアムズ（元ロサンゼルス・クリッパーズほか）とマッコネルのみ。ウィリアムズは最優秀シックスマン賞に3度も選ばれた“インスタントスコアラー”で、ベンチからNBA歴代トップの通算3262アシストを残してきた。

ウィリアムズは2005年のドラフト2巡目全体45位でNBA入りし、17シーズンをプレー。対するマッコネルはドラフト外からはい上がり、フィラデルフィア・セブンティシクサーズとペイサーズで計11シーズンをプレーし、ローテーションの一角に入っていることは特筆すべきだろう。

チームはリーグ下位へ低迷も、マッコネルは30試合に出場して平均17.4分9.9得点2.3リバウンド5.1アシスト1.2スティールを記録。フィールドゴール成功率53.7パーセント、フリースロー成功率92.3パーセントと、高精度なショットで平均2ケタに迫る得点も奪っている。



TJ3K 🤩

T.J. McConnell is just the second player in NBA history to reach 3,000 career assists off the bench (Lou Williams) 👏 pic.twitter.com/LH4iGhwWXi

- Indiana Pacers (@Pacers) January 17, 2026

【動画】昨シーズンにマッコネルが決めたトッププレー集！





