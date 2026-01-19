一人旅、親孝行、恋…熟年離婚を決断する前の自分が書いた「離婚したらやりたいことリスト」／人生最大の失敗（5）
▶▶この作品を最初から読む
育児で限界を迎える専業主婦・エリコの横で大いびきをかく夫。顔を合わせても「疲れた」「腹減った」しか言わない日々に息苦しさを感じていたある日、夫が浮気相手に「俺の人生最大の失敗は結婚だよ」と話しているのを耳にしてしまいます。離婚を決意したエリコはパートを始め、コツコツと資金を貯めて子どもの大学進学を機に熟年離婚。慰謝料300万円を手に「自由」を勝ち取ったはずでしたが、48歳で始めた独身生活は思っていたものとは少し違っていて――。
※本記事は野原広子著の書籍『人生最大の失敗』から一部抜粋・編集しました。
23年間の結婚生活にピリオドを打ち、心機一転アパートでの一人暮らしをスタートしたエリコ。結婚していた頃にメモ帳に書いた「離婚したらやりたいこと」が目に留まって…。
離婚して、初めての一人旅を満喫するエリコ。「離婚したい」と言っていた友人のSNSや周りの幸せそうな家族を目にして、何だかモヤモヤ…。自分の選択に自信を持って、前向きに歩んでほしいですね。
著＝野原広子／『人生最大の失敗』