「THREE」がティーシーンをイメージした2026年春のコレクションを発売。蒸気を纏ったような肌に仕上げる限定パウダーが登場

THREEは1月1日、「2026 Spring Collection」を発売しました。

■フェイスパウダーやアイカラーパレット、オードトワレなどが登場

同コレクションは、“SCENTS OF DISTANCE―蒸気するアイデンティティ”がテーマ。ティーシーンにフォーカスし、ティーカップの上に交差する心地よい視線や、立ち昇る蒸気の美しさとあたたかさが感じられる色と香りのラインナップにて展開しています。

「THREE セイクリッドスペース フェイスパウダー」（7,480円）は、毛穴レスを叶えるフィックスパウダー。ベースとなるホワイトパウダーの右サイドには、ツヤと温度感を演出するレッドパールを取り入れています。

「THREE スターゲージングアイシャドウクアッド」（7,480円）は、各色に血色感を醸すレッドパールを配合させたアイカラーパレット。モーヴピンク系の「09 FLOWER SPACE」とヌーディベージュの「10 GARDEN SPACE」、2種類を用意しました。どちらもウォームニュアンスで軽やかな奥行きを与えます。

「THREE ドリームオン アリューリング リップスティック」（4,400円）は、バームのような質感が特徴のリップスティック。

ゆらめくティーと唇が接近した時のような、まろやかなツヤと温かみを想起させるブラウントーンで、オレンジベージュ系の「07 ALMOND TEA」とレッドブラウン系の「10 RED TEA」の2色が登場です。

「THREE ネイルラッカー」（2,420円）では、シックな輝きを放つネイルラッカーに、ティーシーンのあたたかさを存分に感じるニューカラーが仲間入り。淹れたてのフレッシュなお茶が滲ませる、繊細で温かなニュアンスをモダンに表現したレッドパール配合のネイルラッカーで、セミマットな仕上がりが特徴です。

ミルクティーのようなウォームベージュの「21 CONFIDENT BOOST」と、アールグレイを思わせるオレンジブラウンの「22 FEEL BOOST」、2色を用意しました。

さらに、天然精油100％で調香した「THREE エッセンシャルセンツ R」からは、フルーツティーをイメージした「X08 AWAKENING BREAK」（6,380円）と、スパイスティーをイメージした「X09 TEA FOR US」（6,490円）が登場します。

■商品概要

商品名：THREE セイクリッドスペース フェイスパウダー

価格：7,480円

商品名：THREE スターゲージングアイシャドウクアッド（09 FLOWER SPACE、10 GARDEN SPACE）

価格：7,480円

商品名：THREE ドリームオン アリューリング リップスティック（07 ALMOND TEA、10 RED TEA）

価格：4,400円

商品名：THREE ネイルラッカー（21 CONFIDENT BOOST、22 FEEL BOOST）

価格：2,420円

商品名：THREE エッセンシャルセンツ R X08 AWAKENING BREAK

価格：6,380円

商品名：THREE エッセンシャルセンツ R X09 TEA FOR US

価格：6,490円

（フォルサ）