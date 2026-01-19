歌い手のAdoと等身大のAdo。Adoのメジャーデビュー5周年を記念した大展覧会が東京・渋谷にて開幕
Adoのメジャーデビュー5周年を記念した展覧会『Ado 5th Anniversary Exhibition “Adotomy”』が、1月18日より東京・西武渋谷店 モヴィーダ館6・7階（無印良品の上）＝特設会場にてオープンした。
■Ado×Anatomy（解剖）＝Adotomy
「Ado×Anatomy（解剖）＝Adotomy アドトミー」と銘打たれた本展覧会は、”Ado”という歌い手・人間にフォーカスした6つの展示と物販スペース、Adoへのメッセージコーナーから構成されたもの。
(1)Adoの脳内
Adoが普段考えていることを視覚・聴覚的に再現。
(2)Adoを形成した23のモノ・コト
2025年に23歳になるAdoを形成した23の事柄をピックアップ。
インタビューやプロダクトの展示の他、実際のインタビュー音声も視聴することができる。
(3)ONのAdo OFFのAdo
ON＝歌い手Ado、OFF＝23歳の等身大のAdo。
それぞれのAdoが考えている5W1Hに関するトピックスのインタビュー展示。
(4)Adoの言葉
過去のライブのMCやインタビューで話したAdoの言葉たちをインスタレーションで展示。
(5)Ado WORLD TOUR 2025 Hibana オーランド公演 立体音響視聴
展覧会スペシャル企画。世界33都市・50万人以上を動員した『Ado WORLD TOUR 2025 Hibana』のオーランド公演より「うっせぇわ」と「Chandelier」をどこよりも早く、立体音響で体験できる。
『うっせぇわ』：立体音響ならではの音像が空間を縦横無尽に駆け巡るスペシャルミックス。
『Chandelier』（カバー）：オーランド公演を完全再現。ステージ前方の迫力、会場を包む残響、後方からの歓声まで、現地にいるかのような臨場感を体験可能。
(6)Adoの未来
Adoが考えるこれからの未来を音声メッセージでお届け。
(7)グッズ販売コーナー
「Adotomy（アドトミー）＝Adoの解剖」というテーマに合わせたグラフィックのアパレル雑貨や、「喜怒哀楽」の表情がかわいらしいAdoのミニキャラアイテムなど、本展覧会のために制作された48アイテムを販売。
なお、本展覧会は、東京・西武渋谷店 モヴィーダ館6・7階（無印良品の上）＝特設会場での会期終了後、2月12日より大阪・なんばスカイオ7階コンベンションホールにて開催される。
■イベント情報
『Ado 5th Anniversary Exhibition “Adotomy”』
【東京】
01/18（日）～02/01（日）東京・西武渋谷店 モヴィーダ館6・7階（無印良品の上）＝特設会場
【大阪】
02/12（木）～02/23（月・祝）大阪・なんばスカイオ7階コンベンションホール
■リリース情報
2025.12.29 ON SALE
DIGITAL SINGLE「おどるポンポコリン」
2026.01.26 ON SALE
DIGITAL SINGLE「エンゼルシーク」
■ライブ情報
『Ado STADIUM LIVE 2026』
07/04（土）神奈川・日産スタジアム
07/05（日）神奈川・日産スタジアム
■関連リンク
展覧会特設サイト
https://sp.universal-music.co.jp/ado/exhibition-adotomy/
Ado OFFICIAL SITE
https://www.universal-music.co.jp/ado/