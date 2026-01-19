19日14時現在の日経平均株価は前週末比504.53円（-0.94％）安の5万3431.64円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は623、値下がりは928、変わらずは47と、値下がり銘柄数が値上がり銘柄数を大幅に上回っている。



日経平均マイナス寄与度は179.16円の押し下げでアドテスト <6857>がトップ。以下、ファストリ <9983>が68.99円、ＳＢＧ <9984>が48.13円、ＴＤＫ <6762>が34.09円、豊田通商 <8015>が27.07円と続いている。



プラス寄与度トップはイオン <8267>で、日経平均を13.14円押し上げている。次いで味の素 <2802>が12.30円、ディスコ <6146>が10.96円、リクルート <6098>が10.93円、セブン＆アイ <3382>が10.63円と続く。



業種別では33業種中12業種が値上がり。1位は食料で、以下、小売、水産・農林、電気・ガスと続く。値下がり上位にはゴム製品、輸送用機器、精密機器が並んでいる。



