『ズートピア２』勢い止まらず、世界興行収入9位に 柄本明演じるヘイスースの活躍シーンも解禁
ディズニー・アニメーション映画『ズートピア2』（公開中）が、映画史に残る記録的ヒットを更新し続けている。
【動画】『ズートピア２』ヘイスース（トカゲの重鎮）の本編映像
本作は、全世界興行収入が17億654万2207ドル（2704億円※1ドル＝159円換算／Box Office Mojo調べ）に達し、『インサイド・ヘッド２』を抜いてディズニー＆ピクサー作品史上歴代1位となる記録を達成。世界興行収入ランキングでも歴代ベスト9位にランクインした。
日本国内でも勢いは止まらず、19日までに国内興行収入129億7952万8002円、国内動員952万7810人を記録。公開6週目に、『アナと雪の女王』が保持していた洋画アニメーション最長の5週連続1位記録を更新すると、7週目も首位を獲得。自らが打ち立てた最長記録を更新した（興行通信社調べ）。
この歴史的ヒットを記念し、本編から新たな映像が解禁された。今回公開されたのは、ズートピア警察に追われるジュディ（CV：上戸彩）とニック（CV：森川智之）を、ズートピアに隠れ住むトカゲの重鎮・ヘイスース（CV：柄本明）が救い出す緊迫の場面だ。
ジュディとニックはズートピア誕生の謎を追う中でズートピアには爬虫類がいない謎のカギを握る重要なキャラクター、ヘイスースに話を聞くため爬虫類たちの隠れ家を訪れていた。しかし、２人を追っていたホグボトム警部らに隠れ家が見つかりトカゲたちは大混乱。ジュディたちはヘイスースの案内で間一髪で逃走に成功する。
ヘイスースは「前に街を守ってくれただろ。あんたらなら、もう一度やれる。もし上手くいけば、爬虫類もそう違わないと分かってくれるかもな」と2人に信頼と希望を託す。力強い言葉とは対照的に、水上をコミカルに走り去っていく姿が、シリアスな展開の中に思わず笑みを誘う、印象的なワンシーンとなっている。
社会現象級の熱狂は、まだまだ続きそうだ。
