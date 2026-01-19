ロックバンド「THEE MICHELLE GUN ELEPHANT」、「The Birthday」でドラムスを担当するクハラカズユキ(56)が19日、鼠径ヘルニアと診断されたことを公表。治療に専念するため、ライブ活動を休止すると発表した。The Birthdayや本人の公式インスタグラムなどを通じて伝えた。

クハラは、HARRY(村越弘明)とThe Birthday (クハラ、 ヒライハルキ、フジイケンジ)で結成したバンド「HARRY & THE BIRTHDAY」を結成。1月26日の札幌公演を皮切りに、全国ツアーを行うと発表していた。

しかし、19日、The Birthday公式SNSで「いつもクハラカズユキへの応援、ありがとうございます。このたびクハラカズユキが鼠径ヘルニアと診断され、治療に専念すべくLIVE活動を休止させていただくことをお知らせいたします」と発表。1、2月に出演を予定していた公演は出演見送り、もしくは延期、中止となることをを伝えた。

また、3月以降の公演に関しでは「快復の状況を見守りつつ後日アナウンスさせていただきます」とし、「ご来場予定でした皆様、共演予定でした出演者の皆様、関係者の皆様にはご迷惑、ご心配をおかけしますことをあらためてお詫び申し上げます」と謝罪した。