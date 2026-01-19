Amazonで毎日開催されているタイムセール。日用品や食品、大型家電など、さまざまな製品がセール価格で販売されています。

‎生活家電もいろいろセールに登場。フィリップスが販売する電動歯ブラシ「ソニッケアー ダイヤモンドクリーン9000 HX9911/14」‎は30%オフの23,800円（税込）で販売中です。

フィリップス 電動歯ブラシ ソニッケアー ダイヤモンドクリーン9000 (携帯用トラベルケース付き) HX9911/14 ブラック【Amazon.co.jp限定】 PHILIPS \23,800 （2026/01/19 11:28時点 | Amazon調べ） Amazon ポチップ ポチップ

手磨き比20倍の歯垢除去力が魅力。フィリップスの電動歯ブラシがAmazonでセールに

↑「ソニッケアー ダイヤモンドクリーン9000 HX9911/14」

ソニッケアー ダイヤモンドクリーン9000 HX9911/14は、毎分約31,000回の高速振動で歯垢を浮かせて落としながら、音波水流を発生させ、手磨き比で最大20倍の歯垢除去力を実現するという電動歯ブラシ。先端がトライアングルカットのプレミアムオールインワンブラシヘッドが着色汚れを除去しつつ、歯と歯ぐきの境目にやさしい刺激を与え、口全体の健康を保ってくれるといいます。

また、基本のブラッシングモードの「クリーン」、ステインを落として磨き上げる「ホワイトプラス」、歯垢を落として歯ぐきにやさしい刺激を与える「ガムヘルス」、心地よい振動で歯垢をしっかり除去する「ディープクリーンプラス」の4つのモードと強/中/弱の3段階の振動強度が搭載。自分の好みに合わせて、磨き心地を選ぶこともできます。

さらに、過圧防止センサーも搭載されているため、磨く力が強いと感知した場合にはハンドルの振動が変化してお知らせし、ブラシ圧を弱めるよう促してくれます。

加えて、 ソニッケアーアプリと連動させれば、本体とアプリがBluetoothで連携し、磨いた回数や時間、ブラッシングの強さなど毎日の歯みがきの状態を自動で記録。それらの記録から、ブラシヘッドが磨耗して交換が必要な時期をわかりやすくランプでお知らせしてくれるとしています。

フィリップスの手磨き比20倍電動歯ブラシはAmazonタイムセールでお得！

※この記事のリンクから商品を購⼊すると、売上の⼀部が販売プラットフォームからGetNavi webに還元されることがあります。

※価格などの表示内容は掲載時点のものです。在庫切れなどによって変更の可能性もありますので、詳細は商品ページを確認してください。

The post 歯垢もステインも強力に除去するフィリップスの電動歯ブラシが30％オフ！ Amazonタイムセールで appeared first on GetNavi web ゲットナビ.