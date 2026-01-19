レイザーラモンHGの妻・住谷杏奈、餃子・ハンバーグなど並ぶ高校生長男のための夕食公開「餃子美しすぎて尊敬」「品数多くてすごい」
【モデルプレス＝2026/01/19】お笑いタレントのレイザーラモンHGの妻で、タレントや実業家として活躍する住谷杏奈が1月18日、自身のInstagramストーリーズを更新。息子のための夕食を公開した。
【写真】人気芸人の42歳美人妻「息子の大好物」並ぶ豪華食卓
住谷は「餃子が綺麗に焼けたんだけどピント合わず」とつづり、円状に美しく並べられた餃子を公開。続く投稿では「息子の夜ご飯」とし、餃子のほかに「タコときゅうりのごま油あえ」「ハンバーグwithチーズ＆目玉焼きのせ おかわり自由」「息子の大好物 ちくわきゅうり」が並べられた食卓を披露している。
この投稿に、ファンからは「餃子美しすぎて尊敬」「餃子とハンバーグは豪華すぎ」「美味しそう」「品数多くてすごい」「息子さん絶対嬉しい」などと反響が寄せられている。
レイザーラモンHGと住谷は、2006年8月8日に結婚。2008年7月に長男が、2011年5月には長女が誕生している。（modelpress編集部）
