木下優樹菜、次女用の“らくちん”手作り弁当披露「喜びそう」「彩りも綺麗」の声
【モデルプレス＝2026/01/19】モデルでタレントの木下優樹菜が19日、自身のInstagramストーリーズを更新。次女のために作った弁当を公開し、反響が寄せられている。
【写真】芸人の30代元妻「彩りも綺麗」しらす高菜ご飯など詰まった次女弁当
木下は「次女だけで らくちん好きなものだけ弁当」と、次女の好物を詰め合わせた昼食の準備をしたことを公開。「しらす好き」と綴り、しらすと高菜がまぶされたご飯の上にソーセージやミートボール、レタスなどが添えられた彩り豊かな弁当の写真を載せている。
この投稿に、ファンからは「好きなものばかりで喜びそう」「愛情たっぷりのお弁当で素敵」「しらすご飯が健康的でいいですね」「手作り弁当、尊敬します」「彩りも綺麗で美味しそう」「次女ちゃんへの愛を感じます」といった声が寄せられている。
木下はお笑いコンビ・FUJIWARAの藤本敏史と2010年に結婚。2012年に莉々菜さんを、2015年に茉叶菜さんを出産した。2019年に藤本と離婚し、現在はシングルマザーとして子育てをしている。（modelpress編集部）
◆木下優樹菜、次女への手作り弁当を披露
◆木下優樹菜の投稿に反響
