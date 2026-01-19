【連載更新！】綾小路 翔が芸能界で出会った「モノホンのスタア☆とタフガイたち」武友伝

TAKUROの超絶カラオケで笑い泣き

TAKUROさんは“みんなの兄貴”で。かつて、僕らがツアーが終わったとなると「お疲れさま会やらせて」ってウチのメンバーを招待してくれたんです。で、あるお疲れさま会の時……僕がとあるメンバーと喧嘩になったことがあって。あまりにもしょうもない嘘をついたんで、許せなくて殴ってしまったんです。TAKUROさんの家で。

そしたら、これまでで初めてじゃないかってぐらい、こっぴどくTAKUROさんに怒られました。「こっちおいで」って別室に連れていかれて、静かに、そして厳（おごそ）かに叱られました。僕が「あいつが悪いんです」と訴えても「それでも、メンバーを殴るとは何事だ」と問答無用で怒られて、最後には僕が泣くという（笑）。もう20年以上前の話ですけどね。

本来、僕はエモーショナルな男じゃないんです。そういう感じを出してるだけで、プライベートの自分は家族にも友達にも恋愛にも依存せずに生きるタイプなんです。むしろ「薄いな……俺！」とモヤモヤしているくらいで。

誰かに何か言われたとて、メソメソしたり傷つくタイプではないんですけど、TAKUROさんに怒られた時だけは「違う、違うんですッ！！」と取り乱してしまいますね。「ファンとメンバーを大事に出来ないやつはロックンローラーにあらず！」って、本当にそこは頑（かたく）なで。自分的には「大事にしてるから言ったんスよ〜！」のつもりだったんですけどね。

あの時の言葉は今も大事にしています。それでもTAKUROさんは優しくて。みんなの前で説教して悦に入るヒロイズムはない。別室に連れていくのは優しさですよね。みんなのプライドを大事にしてくれるんですよね。自分が一番になろうという感覚、イニシアチブをとろうという感覚はまったくないんですよね。

本物のキングってこうなんだろうなって思いましたよね。僕なんて絶対的リーダーのつもりなんですが、今日もダンサーチームに口答えされましたからね（笑）。「團長、こないだ言ってたことと違いますよ！」なんて。

氣志團ファンも歌わないであろう曲を…

今振り返ると、TAKUROさんみたいになりたくて必死だったことが沢山ありますね。

そういえば、初めて「氣志團万博」を開催した2003年、打ち上げの旅行を企画したんです。スタッフさんたちと「みんなで温泉行きたいね」とか話していた流れから、「よし！ 全部、俺が出すからやろう！」って一念発起したんです。張り切っちゃってね。100人は集まるだろうと温泉宿を貸し切って、大型バスを２台チャーターしたんです。

その飲みの席ではみんな「行く！」ってなっていたんですけどね、蓋を開けてみたら……マネージャーさんから「衣装さんとか３人くらいは行きたいって言ってたけど、スタッフさんはみんな他の現場あって無理だよ」「えっ？」。そのマネジャーさん自身も「私も行けなくて……」「えっ？」。

結局、メンバーも全員不参加。「もしかして……俺の独りよがりだったのか……」とようやく気づいたし、傷ついたし、落ち込みましたね。

そしたら、それを聞きつけたTAKUROさんが、

「綾小路、楽しそうなことを計画してるらしいじゃない。行ってもいいかな？」

って連絡を下さって。すごく恥ずかしかったですけど、嬉しかったですね。

そしたら、「TAKUROさんも来るの！？」ってなって、結局、15人ぐらいで温泉に行ったんですよ。僕を元気づけようと思ったのか、TAKUROさんは率先してカラオケを歌ってくれました。氣志團のファンの方でもおそらく歌わないであろう、超絶激しい曲を全力で踊りながら歌うっていう……。

笑いながら泣きましたね。「俺ももっと周囲をちゃんと見て、心を配っておかないとな」と、しみじみ思いましたね。それが出来なかったからこうなったんだなと。でもそんなやつを放っておかない、そんなやつのことまでちゃんと見ているのがTAKUROさん。

友達が弱ってる時に何が出来るか。友達が調子こいてる時は別に放っておいていいんですよ。「ちょっと元気ないぞ」って時に誰よりも先に来てくれるのがTAKUROさんなんです。あの立ち位置の人が、ロック界のキングがやるというね。当然ながら、僕だけを助けてくれているわけじゃないんですよ。「俺こそがTAKUROの一番の親友だ」と胸を張っている人、とてつもなく沢山いると思います。ちなみに僕も思ってるし（笑）。

イラスト・文：綾小路 翔