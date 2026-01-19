ノンノンとおじいちゃんも！スケーター「パペットスンスン」折りたたみバスケット
さまざまな人気キャラクターの公式ライセンスグッズを展開している家庭用品・日用品・雑貨メーカー「スケーター」から、「パペットスンスン」の折りたたみバスケットが登場！
「スンスン」のほか、親友の「ノンノン」、おじいちゃんの「ゾンゾン」、フルーツやドーナツなどがデザインされた、ポップでかわいいバスケットです☆
スケーター「パペットスンスン」折りたたみバスケット
価格：3,300円(税込)
サイズ：組み立て時 約390×255×185mm
販売場所：スケーター公式オンラインショップ、全国の雑貨店など
スケーターから、人気キャラクター「パペットスンスン」をデザインした「折りたたみバスケット」が登場！
ポップなデザインと、実用的な機能を兼ね備えた収納グッズです。
小物の整理整頓はもちろん、ピクニックなどの行楽シーンでも活躍します☆
鮮やかなグリーンを基調に、「スンスン」や仲間たちの表情豊かな写真をレイアウト。
「PUPPET SUNSUN」のロゴや、フルーツなどのモチーフを散りばめた賑やかなデザインです！
置くだけでお部屋のアクセントになり、毎日の片付けが楽しくなります。
使わない時はコンパクトに折りたたむことが可能。
家具の隙間などにスリムに収納できるため、置き場所に困りません。
必要な時だけサッと組み立てて使えるのも嬉しいポイントです。
さらに、ハンドルが付いているため、洗濯物や買い出しの荷物、アウトドア用品などの持ち運びに便利。
また、同じ商品を積み重ねて（スタッキング）使用も可能です。
縦の空間を有効活用できるため、効率的な収納ができます☆
「スンスン」たちのポップなデザインがかわいい、便利な折りたたみバスケット。
スケーターの「パペットスンスン」ランチグッズは、スケーター公式オンラインショップ、全国の雑貨店などで販売中です☆
©PUPPET SUNSUN/PS committee
Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.
The post ノンノンとおじいちゃんも！スケーター「パペットスンスン」折りたたみバスケット appeared first on Dtimes.