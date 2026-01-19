さまざまな人気キャラクターの公式ライセンスグッズを展開している家庭用品・日用品・雑貨メーカー「スケーター」から、「パペットスンスン」の折りたたみバスケットが登場！

「スンスン」のほか、親友の「ノンノン」、おじいちゃんの「ゾンゾン」、フルーツやドーナツなどがデザインされた、ポップでかわいいバスケットです☆

スケーター「パペットスンスン」折りたたみバスケット

価格：3,300円(税込)

サイズ：組み立て時 約390×255×185mm

販売場所：スケーター公式オンラインショップ、全国の雑貨店など

スケーターから、人気キャラクター「パペットスンスン」をデザインした「折りたたみバスケット」が登場！

ポップなデザインと、実用的な機能を兼ね備えた収納グッズです。

小物の整理整頓はもちろん、ピクニックなどの行楽シーンでも活躍します☆

鮮やかなグリーンを基調に、「スンスン」や仲間たちの表情豊かな写真をレイアウト。

「PUPPET SUNSUN」のロゴや、フルーツなどのモチーフを散りばめた賑やかなデザインです！

置くだけでお部屋のアクセントになり、毎日の片付けが楽しくなります。

使わない時はコンパクトに折りたたむことが可能。

家具の隙間などにスリムに収納できるため、置き場所に困りません。

必要な時だけサッと組み立てて使えるのも嬉しいポイントです。

さらに、ハンドルが付いているため、洗濯物や買い出しの荷物、アウトドア用品などの持ち運びに便利。

また、同じ商品を積み重ねて（スタッキング）使用も可能です。

縦の空間を有効活用できるため、効率的な収納ができます☆

「スンスン」たちのポップなデザインがかわいい、便利な折りたたみバスケット。

スケーターの「パペットスンスン」ランチグッズは、スケーター公式オンラインショップ、全国の雑貨店などで販売中です☆

©PUPPET SUNSUN/PS committee

