女優の山口智子（61）が18日放送のTBS系「日曜日の初耳学」（後10・15）に出演。夫で俳優の唐沢寿明（62）について語った。

2人は1988年にNHK連続テレビ小説「純ちゃんの応援歌」で共演。7年間の交際を経て、95年に結婚した。以来、おしどり夫婦として知られている。昨年末に長く所属した芸能事務所「研音」を退所し、1月から「TEAM KARASAWA」を発足した。

山口は「還暦を機に、原点回帰しようと夫婦で思い立ちまして。新しいあらゆる分野の出会いをぐいぐい引き寄せたいという思いを込めて『TEAM KARASAWA』を発足しました」と明かした。

山口はエネルギッシュな一方で、唐沢は職人気質。山口は唐沢を「THE職人」と表現した上で、「唐沢は演技に集中。他は私にお任せくださいって感じで」と役割分担を語った。

予備校講師でタレントの林修氏が「理想の夫婦像ってあります？」と質問すると、山口は「理想の夫婦は一生かけて追い求めていく、探していく、学んでいく答えだと思うので、全然答えは出てない」とした上で、「真逆であることがありがたいなって思えるように最近なってきた。見る方向が真逆であってもいつも背中をくっつけて一緒にいられる。背中に温かさを感じさせていただいているなって思わせていただいているのが何よりの感謝ですね。彼には」と唐沢への感謝を語った。