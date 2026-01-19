大都市・釜山（プサン）が悪徳商人のぼったくり商法で苦しんでいる。

BTSが3月20日に新アルバムをリリースし、世界ツアー日程も発表されたが、釜山では、6月12日から2日間、コンサートを開催する。この期間、釜山市内の宿泊料などが、10倍にも跳ね上がったことが、ネット上で話題となった。

これに韓国の李在明（イ・ジェミョン）大統領（62）が反応。自身のX（旧ツイッター）に「BTSが来ると言ったら10倍に跳ね上がった…釜山宿泊料金またぼったくり論争」とのタイトルの記事を共有し「市場全体の秩序を崩し、みんなに大きな被害を与える悪質な横暴は必ず根絶しなければならない。ぼったくり料金が摘発された場合、不当に取得した利益より損害がはるかに大きいように措置しなければならない」と、行政処分強化の可能性も示唆した。

韓国の公営放送MBCは19日、「コンサート当日の宿泊費が、通常料金より30倍以上も上昇することもあった」と、通常期に1泊3万ウォン（約3000円）の格安ホテルが、100万ウォン（約10万円）で予約受け付けを開始した例などを紹介した。

マネートゥデーも同日、「大統領の叱咤（しった）に後手の取り締まり、BTSのぼったくり」の見出しで「宿泊費10倍…（過去には）鶏丸焼き2羽で40万ウォン（約4万円）…度を越したぼったくり商法、単純啓発だけでは不足」と報じた。

記事で「単なる申告受付後の啓導だけでは、花火大会など、釜山の主要行事のたびに登場する『ぼったくり商法』を根絶するのは難しい」と、ネットユーザーの反応を紹介した。

BTSと契約するビッグヒットミュージックが14日、BTSのワールドツアー日程および釜山公演日程を発表した直後、釜山市内の高級ホテルをはじめ、宿泊業者の価格が急騰した。李在明大統領の指摘に対し、釜山市は翌17日、ぼったくり料金QR申告システムの運営を公示した。区と郡も合同点検班を設け、取り締まりにも乗り出した。