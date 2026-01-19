ドッグランで「愛犬がどっか行ったな…」と思って探した結果…予想を超える「衝撃の光景」が反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で79万9000回再生を突破し、「しれっとｗ」「違和感なさすぎで草」といったコメントが寄せられています。

【動画：ドッグランで『愛犬がどっか行ったな』と思い探した結果→予想を超える『衝撃の光景』】

愛犬は何処へ？

TikTokアカウント「ichirandaisuki_」に投稿されたのは、飼い主さんがドッグランで「愛犬がどっか行ったな…」と思って探していた時のトイプードル「ノア」ちゃんの様子。

ドッグランを見渡してみますが、走っている犬たちの中にノアちゃんらしき姿は見当たらず…。ノアちゃんはどこに行ってしまったのでしょうか？

ついに発見！

探しているうちに、飼い主さんはついにノアちゃんの姿を発見することに成功。しかしノアちゃんは地面を走ってはおらず、知らない男性の膝の上にいたんだとか。

ドッグランの端に腰掛けた男性の膝にちょこんと座り、もはや寛いでいる様子のノアちゃん。膝の上から、ドッグランを楽しむ犬たちの様子をじっと眺めています。

しれっと馴染んでる

何も言われなければ、膝に乗られている男性の連れてきた犬だと思ってしまうほどに馴染んでいるノアちゃん。どうしてこうなったのか、想像もつきません…！

飼い主さんが帰るフリをしたら、何事もなかったかのように後ろをついてきたというノアちゃん。しれっと知らない男性に馴染んでしまう、「衝撃の光景」を見せてくれたノアちゃんなのでした。

投稿には「しれっとｗ」「違和感なさすぎで草」「笑わせないで～」「可愛すぎるやろ」「ドッグランあるあるなの！？」「受け入れてて、やさしい人だｗ」といったコメントが寄せられています。

ノアちゃんの愉快な日常は、TikTokアカウント「ichirandaisuki_」でチェックすることができます。

写真・動画提供：TikTokアカウント「ichirandaisuki_」さま

執筆：nagai

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。