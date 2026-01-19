寒い朝、ストーブの前でこれから着るためのお洋服を温めていたという息子くん。それを見た柴犬さんが、まさかの行動に…。

思わずクスッと笑える微笑ましい光景は記事執筆時点で55.9万回を超えて表示されており、2.2万件のいいねが寄せられることとなりました。

【写真：朝、ストーブの前で服を温めていた男の子→犬が強行突破して…微笑ましい光景】

朝、ストーブの前で服を温めていた男の子→柴犬が…

Xアカウント『@kotaro_chang』に投稿されたのは、寒い日の朝にストーブ前で繰り広げられた微笑ましい光景。

これから着るお洋服をストーブの前に置いて温めていたという弟くん。しかし、ストーブ前を必要としていたのは弟くんだけではなかったようで…。

まさかの『強行突破する光景』に反響

置かれたお洋服をぐいぐいと押しのけて、最前列を確保したのは柴犬「こたろう」くんだったといいます。

悪びれる様子もなく、ストーブの暖かい風を浴びながらあまりにも気持ちよさそうな表情を浮かべる姿はあまりにも愛くるしいものだったそう。

ストーブが大好きで、冬の始まりの頃に設置されると…一番前に座り込むというこたろうくん。まるで小さな子どものようなこたろうくんの行動は、多くの人々をほっこりと和ませると同時に笑顔にすることとなったのでした。

この投稿には「冷えるね～って声が聞こえてきそう」「ここは俺の定位置だよ」「私と主人の関係に似てます」「かわいい」「顔が好きすぎる」などのコメントが寄せられています。

自由にのびのびと暮らす柴犬さんの日常

現在11歳の柴犬「こたろう」くんは表情豊かでとってもお茶目な男の子。そんなこたろうくんには、2019年に生まれた弟くんの存在があります。

先代猫「ゴマ」さんが教えてくれた優しさを引き継ぎ、弟くんにはお兄さんらしく接することも多いものの…ストーブのこととなると話は別のようですね。

ご家族に溺愛されながらのびのびと幸せに暮らすこたろうくんのお姿は、日々多くの人々に柴犬の魅力やたくさんの笑顔を届け続けています。

写真・動画提供：Xアカウント「@kotaro_chang」さま

執筆：ayano

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。