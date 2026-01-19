Amazonは、Amazon.co.jpでプライベートブランドの新商品「Amazonベーシック スマートフォン&カメラ三脚」などを発売した。価格はいずれも本稿執筆時点のもの。

Amazonベーシック スマートフォン&カメラ三脚（～127cm）

「Amazonベーシック スマートフォン&カメラ三脚」は1606円。幅8.4cmまでのスマートフォンやカメラを装着でき、41.4cm～127cmの範囲で高さを調節できる。55.9cm～152.4cmの範囲で高さ調節できるモデルは2877円で、いずれもAndroidおよびiOSに対応するワイヤレスリモコンと収納バッグが付属する。

Amazonベーシック スマートフォン&カメラ三脚（～152.4cm）

「Amazonベーシック Bluetooth スピーカー」は、2180円。連続6時間の再生が可能で、IPX5の防水性能を備える。ストラップが付属しており、持ち運びやすい。大きさは9.6×9.9×3.7cm。

Amazonベーシック Bluetooth スピーカー

「Amazonベーシック 車載充電器」は、908円。USB Type-AとUSB Type-Cの2ポートを備えており、それぞれ最大12Wと最大36W、合計最大48Wの出力に対応する。ほかにもコイルケーブル付きで最大60W出力対応のタイプは1716円、USB Type-C to Type-Cケーブル付きのタイプは1110円で購入できる。

Amazonベーシック 車載充電器（最大48W対応）

Amazonベーシック 車載充電器（ケーブル付き）

Amazonベーシック 車載充電器（内蔵コイルケーブル付き）

また、Alexa対応のスマートLED電球「Amazonベーシック A60 スマートLED電球」は1234円。Alexaから操作できるスマート電球で、2200K～6500Kの範囲で調色できる。

Amazonベーシック A60 スマートLED電球