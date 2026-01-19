鈴木夢、兄・福らとの韓国家族プリクラ公開「今年初の大爆笑」にファンも「微笑ましい」
俳優・鈴木福の妹でタレントの鈴木夢が1月18日、自身のInstagramを更新した。韓国で撮影した家族プリクラを公開し、その楽しそうな様子が話題を呼んでいる。
夢は「家族全員＋お兄ちゃんのお友達で韓国プリ」と書き出し、韓国旅行での一枚を投稿。写真には、兄の福をはじめとする家族全員と福の友人が、個性的なカチューシャやサングラスを身につけて楽しげにポーズをとる姿が収められている。
投稿では「とっても個性豊か」と家族を紹介。父がレインボー色のウィッグをかぶっていることについて「選んだ理由が"暖かそうだから"だそうです。笑」とユニークなエピソードを明かした。
また、妹はハート形のサングラスを上下逆につけているなど、それぞれのユニークなスタイリングも紹介。「ほんとに面白くて、今年初の大爆笑しました」「たのしかった〜」と、大満喫の旅行になったことを振り返った。
この投稿にはファンから多くの反響が寄せられており、「仲良しファミリーさん〜微笑ましい」「家族仲良しでうらやましい」「みんなはじけてらっしゃいますね」といった声が集まっている。