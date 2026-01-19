タレントの上沼恵美子（70）が19日、ABCラジオ「上沼恵美子のこころ晴天」（月曜正午）に出演。自身のマネジャーについて語った。

同番組で、マネジャーによる不正で評判を落とした過去を嘆いた上沼。「迷惑を被ったんよ」といい、「これからタレントになる方にオススメしたいのは、マネジャーはダスキン（出身）の方が」と推薦した。

上沼は出演番組などで、自身のマネジャー“山神さん”は自宅の清掃を担当するダスキンのスタッフであることを明かしている。そのため共演者からは「珍しいケース」「ダスキンの面接が凄いんでしょうね」との声が上がったが、上沼は「山神さんはホントにクリーンというか、物凄い綺麗。欲がなくて絶対にウソをつかない」と人柄を絶賛した。

そして「もうグチャグチャやったからね、裏切られた私の心はね」と回想。「メンタルやられたもん。電波にも乗せられないぐらいになって、ダスキンさんに入ってきてもらって山神さんを見つけて、“ちょっとついて来てくれへん？”って来てもらったのが、おしゃべりクッキング」と経緯を振り返った。

“山神さん”本人もその成り行きに驚いていたといい、上沼は「急になんで私ここにおんねん」と心境を想像。しかし「それからいい方やからって、ダスキンの社長さんにもお願いして、全部そんなのを通してるんですよ」と説明した。「ホントにね、ダスキンさんは凄いなと思います。私の心まで掃除してくれました」と打ち明けた。

上沼は「よみがえりました」と続け、「もう5年ぐらいになるんよ、山神さんが来てくれてから」と告白。自宅も引き続き清掃してもらっていることに触れ、「もうピカピカになりました。こびりついてたんでね」と喜んでいた。