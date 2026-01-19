歌舞伎俳優・中村鶴松容疑者を現行犯逮捕 飲食店のドアを蹴り壊す建造物損壊の疑い
東京都内の飲食店のドアを蹴って壊したとして、警視庁が、建造物損壊の疑いで歌舞伎俳優の中村鶴松容疑者（30）を現行犯逮捕していたことが分かった。19日、共同通信が報じた。
【写真】それぞれクールなポーズを取った中村鶴松ら歌舞伎俳優たち
鶴松容疑者は1995年3月15日生まれ。3歳より児童劇団に入り、平成12（2000）年5月歌舞伎座『源氏物語』の竹麿で清水大希の名で初舞台。以後、子役として数多くの舞台に出演。平成15（2003）年8月歌舞伎座『野田版 鼠小僧』の孫さん太の演技で注目され、平成17（2005）年5月歌舞伎座で十八世中村勘三郎の部屋子となり、『菅原伝授手習鑑』車引の杉王丸で二代目中村鶴松を名乗ることとなった。屋号は中村屋。
また26年2月歌舞伎座『猿若祭二月大歌舞伎』（2月1日初日〜26日千穐楽）で初代中村舞鶴（まいづる）を襲名すると発表していた。
（情報提供：共同通信社）
