川崎希、3種類の離乳食ストック公開 次女が生後6ヶ月に
【モデルプレス＝2026/01/19】タレントの川崎希が1月18日、自身のInstagramストーリーズを更新。3種類の作り置き離乳食を公開した。
【写真】25年6月出産の38歳元AKB「忙しいのにすごい」3種類の離乳食ストック
生後6ヶ月の次女の離乳食を始めたことを報告した川崎。「土日は新しい食材試してないから まだ10倍粥、にんじん、ほうれん草のみ」と記し、作り置きの離乳食を披露した。保存袋には、愛情を込めて手作りしたキューブ状の離乳食が入っており、「離乳食ストック増えてくるとなんか嬉しい」とコメント。
また、同日更新されたInstagramのフィード投稿では、離乳食作りの様子や離乳食を前にした次女の様子なども公開していた。
この投稿に、ファンからは「愛情感じる」「成長に感動」「忙しいのにすごい」「見習いたい」などの声が上がっている。
川崎は、2013年2月にモデルでタレントの“アレク”ことアレクサンダーと結婚。2017年8月に第1子男児、2020年10月に第2子女児誕生を報告。2025年6月に第3子女児の出産を発表した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】25年6月出産の38歳元AKB「忙しいのにすごい」3種類の離乳食ストック
◆川崎希「増えてくるとなんか嬉しい」離乳食ストック披露
生後6ヶ月の次女の離乳食を始めたことを報告した川崎。「土日は新しい食材試してないから まだ10倍粥、にんじん、ほうれん草のみ」と記し、作り置きの離乳食を披露した。保存袋には、愛情を込めて手作りしたキューブ状の離乳食が入っており、「離乳食ストック増えてくるとなんか嬉しい」とコメント。
◆川崎希の投稿に「愛情感じる」の声
この投稿に、ファンからは「愛情感じる」「成長に感動」「忙しいのにすごい」「見習いたい」などの声が上がっている。
川崎は、2013年2月にモデルでタレントの“アレク”ことアレクサンダーと結婚。2017年8月に第1子男児、2020年10月に第2子女児誕生を報告。2025年6月に第3子女児の出産を発表した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】