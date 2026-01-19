木戸大聖、ヘアカット報告に「さっぱりしてて素敵」「お顔の綺麗さが際立つ」と反響
【モデルプレス＝2026/01/19】俳優の木戸大聖が1月18日、自身のInstagramを更新。ヘアカットしたことを報告し、話題となっている。
【写真】29歳イケメン俳優「いつも以上にカッコいい」ファン絶賛のさっぱり新ヘア
木戸は「みなさん今日も一日おつかれさまでした」という一言に、髪を切る男性の絵文字と「＃thankyou ＠megumi．ochi1031」と添えて写真を投稿。ヘアカットし、さっぱりとした新しいヘアスタイルを披露した。
この投稿にファンからは「いつも以上にカッコいい」「お顔の綺麗さが際立つ」「素敵にしてもらったんですね」「最新ビジュありがとう」「どんどん垢抜けてる」「さっぱりしてて素敵」と反響が寄せられている。（modelpress編集部）
