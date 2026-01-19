「ちはやふる」で話題の山時聡真、坊主頭の小学生時代公開「やんちゃ感あって可愛い」「成長ぶり凄い」の声
【モデルプレス＝2026/01/19】俳優の山時聡真が1月18日、自身のInstagramを更新。自身の小学校の卒業式の写真と成人式の写真を並べたコラージュを公開し、話題となっている。
【写真】「ちはやふる」イケメン俳優「やんちゃ感あって可愛い」新鮮な坊主頭ショット
山時は「成人式と小学校の卒業式を見比べてみました笑 ここまで育ててくれた親に感謝」とコメント。小学校の卒業式で撮影した坊主頭の自身の写真と、同じポーズで写る成人式の写真を並べたコラージュを披露した。
この投稿には「当時から完成されてる」「どんどんイケメンになってる」「やんちゃ感あって可愛い」「成長ぶり凄い」「成人おめでとうございます」など、ファンからのコメントが寄せられている。
山時は、2025年7月期放送の日本テレビ系ドラマ「ちはやふる−めぐり−」で与野草太を演じ、注目を集めた。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】「ちはやふる」イケメン俳優「やんちゃ感あって可愛い」新鮮な坊主頭ショット
◆山時聡真、小学生時代の写真を公開
山時は「成人式と小学校の卒業式を見比べてみました笑 ここまで育ててくれた親に感謝」とコメント。小学校の卒業式で撮影した坊主頭の自身の写真と、同じポーズで写る成人式の写真を並べたコラージュを披露した。
◆山時聡真の投稿に反響
この投稿には「当時から完成されてる」「どんどんイケメンになってる」「やんちゃ感あって可愛い」「成長ぶり凄い」「成人おめでとうございます」など、ファンからのコメントが寄せられている。
山時は、2025年7月期放送の日本テレビ系ドラマ「ちはやふる−めぐり−」で与野草太を演じ、注目を集めた。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】