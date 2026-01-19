美少女プラモ「30MS」より「オプションパーツセット23(ヴァルキュリアコスチューム)」のパッケージ画像初公開！1月24日発売予定
【30MS オプションパーツセット23(ヴァルキュリアコスチューム)[カラーC]】 1月24日 発売予定 価格：2,200円
BANDAI SPIRITSは、プラモデル「30MS オプションパーツセット23(ヴァルキュリアコスチューム)[カラーC]」のパッケージ画像を公開した。発売は1月24日を予定しており、価格は2,200円。
今回BANDAI SPIRITSの美少女プラモデルブランド「30 MINUTES SISTERS（30MS）」の公式Xアカウントにて本製品のパッケージ画像を初公開しており、白色のマントをなびかせながら悠然とした姿のシスターが描かれたパッケージとなっている。
【#パッケージ画像初公開 📣】- 30 MINUTES SISTERS 公式SNS (@30msisters) January 19, 2026
2026年1月24日(土)発売予定✨
■#30MS オプションパーツセット23(ヴァルキュリアコスチューム)[カラーC]
詳細はこちら🔽https://t.co/2PmIO6iTa9#30ML pic.twitter.com/BSt093RDFE
(C)BANDAI SPIRITS 2021