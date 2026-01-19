【30MS オプションパーツセット23(ヴァルキュリアコスチューム)[カラーC]】 1月24日 発売予定 価格：2,200円

BANDAI SPIRITSは、プラモデル「30MS オプションパーツセット23(ヴァルキュリアコスチューム)[カラーC]」のパッケージ画像を公開した。発売は1月24日を予定しており、価格は2,200円。

今回BANDAI SPIRITSの美少女プラモデルブランド「30 MINUTES SISTERS（30MS）」の公式Xアカウントにて本製品のパッケージ画像を初公開しており、白色のマントをなびかせながら悠然とした姿のシスターが描かれたパッケージとなっている。

(C)BANDAI SPIRITS 2021