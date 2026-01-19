「フレームアームズ・ガール」より「スティレット Swimsuit」がロービジカラーVerで商品化決定！1月20日11時予約開始予定
【スティレット Swimsuit Low Visibility Ver.】 予約開始：1月20日11時 発売日・価格：未定
コトブキヤは、プラモデル「スティレット Swimsuit Low Visibility Ver.」の商品化決定を発表した。1月20日11時より予約を開始する予定で、発売日と価格は共に未定。
今回同社のプラモデル情報を扱う「コトブキヤ_プラモデル総合」のXアカウントにて本製品を発表しており、お腹周りが新規カラーリングとなっているほか、新規表情の塗装済み顔パーツ、「おしとやか笑顔」「叫び笑顔」「びっくり顔」の3種が付属することを伝えている。
「スティレット Swimsuit Low Visibility Ver.」がロービジカラーVer.で商品化！
お腹については新規カラーリングとなっています。
新規表情の塗装済み顔パーツ、「おしとやか笑顔」「叫び笑顔」「びっくり顔」の３種が付属します。#コトブキヤ #FAガール pic.twitter.com/FjTLINlo2i
(C) KOTOBUKIYA