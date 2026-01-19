講談師の神田伯山さんが自身のＸを更新。

大阪での独演会中に、客席で携帯電話が鳴ったことについて、綴りました。



【写真を見る】【 神田伯山 】





神田伯山さんは「2年前も鳴った同じ場所。大阪羽曳野市独演会で高座中にまた携帯が鳴る。」と、投稿。



続けて「どんなにスタッフさんや前座が注意しても鳴る。他のお客様に申し訳ない。」「演者とお客様が作り上げるものである事を理解して頂きたい。」と、記しました。





そして「ほとんどの人はマナーよく聞いて頂いた。残念だ。」「感想が携帯の事だけになるのも無念。」と、その思いを綴っています。





この投稿にファンからは「携帯が鳴ることを毎回指摘するのは、指摘する方も辛いことでしょう でも、こうやって指摘し続けないと改善していかないでしょうね!? 客席にいると、「伯山出るから、携帯切らなきゃッ!!」というお客は、確実に増えていますよ」・「映画館や劇場でもスマホ見てる人がいる世の中になってますもんね (もちろん着信音アリで)」・「お疲れ様でした。ホントにネタはよかっただけに残念です。また大阪来て下さい」などの反響が寄せられています。









【 神田伯山さん プロフィール ※公式サイトより引用※ 】

本名：古舘克彦

出身地：東京

血液型：A型

誕生日：1983年6月4日生

出身地：東京都豊島区

所属：日本講談協会、落語芸術協会

芸歴

2007年 11月

三代目神田松鯉に入門し、「松之丞」

2012年 6月

二ツ目昇進

2020年 2月

真打昇進と同時に六代目神田伯山襲名









【担当：芸能情報ステーション】