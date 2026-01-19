スポニチ

写真拡大

　歌手の工藤静香（55）が19日、自身のインスタグラムを更新。手作りチーズケーキ＆ババロアを公開した。

　「普通にチーズケーキ　笑　ヨーグルトとかに代用してない　ノーマルチーズケーキ。焼き上がりは、焼き方より上に溢れる位こんもりなのに、冷めると下がりしっかりチーズケーキになりますよね　笑　久しぶりにシンプルなチーズケーキが美味しかったです。白丸はココナッツミルクババロワ　黒丸はゴマと豆乳のババロワ？　ババロア！？ババロア！」とおやつの手作りケーキの写真をアップ。

　「チーズケーキ　クリームチーズ1パック　フレッシュクリーム1パック　てんさい糖大さじ5くらい　好みで　卵2　米粉でも、全粒粉でも、薄力粉でも　笑　大さじ2　レモン適量　私は今米粉をきらしているので全粒粉でしました」とレシピも紹介。

　そして、「卵、クリームチーズ、てんさい糖をブイーン、のち生クリーム、ふるった粉　レモンも入れブイーン。こしながら焼き型へ。180で40分　少し焦げ目をつけたいので、最後の5分は200度！」と手順もつづった。

　この投稿にフォロワーらからは「わぁーわぁー　洋菓子まで本格的しーちゃん　凄すぎるよ！次は和菓子！？おいしそう」「食べたいな」「お料理お上手ですネ」「しーちゃんいつも凄いです」「尊敬」などの声が寄せられている。

　工藤は2000年12月5日にSMAPのメンバー、木村拓哉と結婚。01年の5月に長女・Cocomi、03年2月に次女・Koki，が誕生した。インスタには度々、手料理の写真もアップしている。