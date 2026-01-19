【埼玉県の人気スーパー銭湯】「野天湯元 湯快爽快『湯けむり横丁』みさと」はレトロな雰囲気が魅力の施設
ハイレベルなサウナや温泉が楽しめるスーパー銭湯やスパなどの施設を、休日や仕事終わりの楽しみにしている人も少なくないはず。日々の疲れを癒すリラックスタイムは、何物にも代えがたい時間ですよね。しかし、近年では高い人気をほこる施設も多く、どこに行けばよいか迷ってしまう……そんな思いを抱えている人もいるのではないでしょうか。
そんな人に向けて、All About ニュース編集部が厳選した、人気かつ評価の高いサウナやスーパー銭湯の施設を紹介します。今回紹介するのは、埼玉県で人気の施設「野天湯元 湯快爽快『湯けむり横丁』みさと」です。
※2026年1月時点で、Googleクチコミが500件以上、平均評価が4.0超えの銭湯を紹介しています
この記事の執筆者：
All About ニュース編集部
「All About ニュース」は、ネットの話題から世の中の動きまで、暮らしの中にあふれる「なぜ？」「どうして？」を分かりやすく伝えるAll About発のニュースメディアです。お金や仕事、恋愛、ITに関する疑問に対して専門家が分かりやすく回答するほか、エンタメ情報やSNSで話題のトピックスを紹介しています。
「手頃な値段でさまざまな種類のお風呂を楽しむことができる」
「食事もおいしくマンガもたくさんそろっている」
「とろっとした温泉でぽかぽかとした気持ちになれました」
所在地：埼玉県三郷市ピアラシティ2丁目3番地10
アクセス：JR武蔵野線「三郷駅」または「新三郷駅」よりバス利用。「ピアラシティ」行きバスに乗車、「彦川戸2丁目」バス停下車徒歩すぐ。
▼料金
※レンタルタオルセットなどのアメニティは別料金となります。平日：1100円（21時以降 900円）
土・日・祝：1100円（21時以降 900円）
▼宿泊可否
宿泊：不可
(文:All About ニュース編集部)
「野天湯元 湯快爽快『湯けむり横丁』みさと」は昭和レトロな雰囲気が魅力地下1300mから湧出する本格天然温泉を楽しめる施設。レトロな館内の雰囲気も魅力で、忙しい日常を離れてゆっくりとリラックスできます。広々としたシアター式のサウナや、空を眺めながら温まれるうたた寝之湯も見逃せないポイント。レストランでは季節に合わせた限定メニューを楽しむことも可能です。楽天トラベルで泊まれるサウナを探す
「野天湯元 湯快爽快『湯けむり横丁』みさと」の口コミは？「野天湯元 湯快爽快『湯けむり横丁』みさと」には、Googleクチコミにおいて以下のような口コミが寄せられています。
アクセス・料金情報は？ 泊まれる？▼アクセス
