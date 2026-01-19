【ひらがなクイズ】空欄に入る共通の2文字を当ててみよう！ 健康診断がヒント
言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ・初級編」！
今回は、人間関係からお総菜の名前まで、バラエティー豊かなシチュエーションで使われる言葉を集めました。パッと頭に浮かんだ言葉を当てはめてみてください。
□□れき
けつ□□
□□あげ
□□りょく
ヒント：健康診断で気になるあの数値も入っています
答えを見る
↓
↓
↓
↓
↓
▼解説
それぞれの言葉に「あつ」を入れると、次のようになります。
・あつれき（軋轢）
・けつあつ（血圧）
・あつあげ（厚揚げ）
・あつりょく（圧力）
健康診断でおなじみの「血圧」や、物理的な「圧力」、そして食卓の定番「厚揚げ」などが並びました。「軋轢（あつれき）」は少しむずかしい言葉ですが、人間関係の摩擦などを表す際によく使われます。同じ「あつ」でも、漢字にすると「圧」や「厚」など、異なる意味を持つのが日本語の面白いところですね。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
