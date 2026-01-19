毎日の健康管理に欠かせないあの数値から、おいしい食材まで！ 4つの言葉を完成させる「ひらがな2文字」を当てるクイズです。ひらめき力をフル回転させて、1分以内の正解を目指しましょう。

言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ・初級編」！

今回は、人間関係からお総菜の名前まで、バラエティー豊かなシチュエーションで使われる言葉を集めました。パッと頭に浮かんだ言葉を当てはめてみてください。

問題：□に共通するひらがなは？

次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。

□□れき
けつ□□
□□あげ
□□りょく

ヒント：健康診断で気になるあの数値も入っています

正解：あつ

正解は「あつ」でした。

▼解説
それぞれの言葉に「あつ」を入れると、次のようになります。

・あつれき（軋轢）
・けつあつ（血圧）
・あつあげ（厚揚げ）
・あつりょく（圧力）

健康診断でおなじみの「血圧」や、物理的な「圧力」、そして食卓の定番「厚揚げ」などが並びました。「軋轢（あつれき）」は少しむずかしい言葉ですが、人間関係の摩擦などを表す際によく使われます。同じ「あつ」でも、漢字にすると「圧」や「厚」など、異なる意味を持つのが日本語の面白いところですね。

※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)