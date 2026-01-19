8年目の大幅刷新でどう変わった!?

2025年10月2日、スズキはコンパクトSUV「クロスビー」に大幅改良（ビッグマイナーチェンジ）を実施しました。

ほぼ「全面刷新」といっても良いほどの進化に対し、販売店にはどのような声が寄せられているのでしょうか。

「アクティブシーンに似合う個性的なデザインと広い室内空間を兼ね備えたコンパクトクロスオーバー」をコンセプトに開発されたクロスビーは、2017年の登場以来安定した人気を博してきました。

スズキの軽SUV「ハスラー」と共通するテイストのルックスを持つクロスビーですが、ボディサイズは全長3760mm×1670mm×1705mmと、ハスラーよりもひとまわり以上大柄です。

また、乗車定員もハスラーが4名であるのに対し、クロスビーは5名となっているなどの違いがあります。

今回のビッグマイナーチェンジでは、エクステリアデザインに角を丸めた四角のモチーフを採用することでSUVらしい力強さが表現されているほか、インテリアデザインは革とステッチを模したパネルや二段式センターコンソールの採用により上質感が向上しています。

パワーユニットも刷新され、それまでの1リッター直列3気筒ターボ＋マイルドハイブリッドと6速ATの組み合わせに代わり、最新の「スイフト」や「ソリオ」に搭載されている1.2リッター直列3気筒ガソリン自然吸気エンジンと電気モーターのアシストによるマイルドハイブリッドシステム、そしてCVTが新たに採用されています。

カタログ燃費は前輪駆動（FF）で22.8km／L、4WDで21.0km／L（WLTCモード燃費）と、さらに低燃費になりました。

機能面も拡充され、衝突被害軽減ブレーキ「デュアルセンサーブレーキサポートll」が採用されたことにくわえて、全車速追従機能付のアダプティブクルーズコントロール（ACC）や車線維持支援機能、車線逸脱抑制機能が標準装備となっています。

さらに、上級グレードの「ハイブリッド MZ」には電動パーキングブレーキ（ブレーキホールド付き）やステアリングヒーターといった装備も備わっています。

大幅刷新された新型クロスビーの価格（消費税込み）は、215万7100円から250万300円です。

ライバルは「軽SUV」!? 販売店に寄せられた声とは

大幅な進化を遂げたクロスビーに対し、販売店にはどのような反響が届いているのでしょうか。

関東のスズキ販売店の担当者は、クロスビーに対する反響について次のように話します。

軽SUVとの比較でもコスパの高さが光る新型「クロスビー」

「これまでのクロスビーは、そのポップなルックスや手ごろな価格にご興味をいただき、お問い合わせをいただく機会の多いモデルでした。

ただ（2017年の）発売から一定期間が経過しており、より新しい軽SUVの『ハスラー』や『スペーシアギア』などと比べると、古さを感じる部分が多かったのも事実です。

今回のビッグマイナーチェンジではあらゆる部分に手が加えられており、フルモデルチェンジに等しい改良といっても過言ではないほどです。

発売から2か月あまりが経過していますが、お客様からの評価も上々です」

各種機能装備についても、最新モデルと同等以上の内容となったため、その点についてもユーザーから高評価が寄せられているといいます。

「当店の場合、クロスビーは若い女性のお客様からの人気が高く、豊富なカラーラインナップが好評を博しています。

なかでも、コストパフォーマンスに優れた上級グレード『ハイブリッド MZ』の人気が高いようです」

それでは、ユーザーはどのようなライバル車と比較しているのでしょうか。

「トヨタの『ヤリスクロス』や『ライズ』などを検討される人もいますが、多いのは軽SUVと比べられるお客様です。

ハスラーやスペーシアギア以外では、三菱（の軽SUV）『デリカミニ』と比較されるケースも見られます。

そのうえで、軽ではなくクロスビーを選ばれるお客様は、やはり走りや室内空間にゆとりがあることが決め手となっているようです」

2025年11月の新車販売台数ランキングを見ると、クロスビーは前年同月比200.8％となる2335台を販売し、乗用車全体の25位にランクインしています。

軽を除くスズキ車のなかでは「ソリオ」に次ぐ順位であり、ビッグマイナーチェンジの成果がさっそく現れているといえそうです。

ちなみに前出の担当者によると、2025年12月現在のクロスビーの納期は全グレードで4か月程度だと話しており、「ややお待たせしてしまいます」と恐縮しながら話していたのが印象的でした。

クロスビーが気になる人は、早めに商談のテーブルについたほうが良さそうです。