¡¡ÃæÆü¤Ï19Æü¡¢ÆÃÄêÈó±ÄÍø³èÆ°Ë¡¿Í¥É¥é¥´¥ó¥º¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¤¬2026Ç¯4·î¤«¤é°¦ÃÎ¸©°Â¾ë»Ô¤È´ôÉì¸©Âç³À»Ô¤Ë¥É¥é¥´¥ó¥º¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼°Â¾ë»Ô¹»¤È¥É¥é¥´¥ó¥º¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼Âç³À»Ô¹»¤ò¤½¤ì¤¾¤ì¿·µ¬³«¹»¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£

¡¡¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¤ÏÌîµå¤òÄÌ¤¸¤Æ»Ò¶¡¤¿¤Á¤Î¿´¿È¤Ë¤ª¤±¤ë·ò¤ä¤«¤ÊÀ®Ä¹¤Ë´óÍ¿¤¹¤Ù¤¯³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¾¯»Ò²½¤¬¿Ê¤àÃæ¡¢ÃÏ°è¤Î»Ò¤É¤âÃ£¤ËÂÐ¤·¡¢ÍÄ¤¤º¢¤è¤êÌîµå¤Ë¿¨¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¤½¤Î³Ú¤·¤µ¤òÂÎ´¶¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤È¤È¤â¤Ë¡¢¸µ¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤Ë¤è¤ëËÜ³ÊÅªµ»½Ñ»ØÆ³¤ò¼ç¤È¤·¤¿¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¤ò±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤¯¡£

<³«¹»Í×¹à>

¢§ ¥É¥é¥´¥ó¥º¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼°Â¾ë»Ô¹»

³«ºÅÃÏ¡§°Â¾ë»ÔÁí¹ç±¿Æ°¸ø±àÌîµå¾ì¡Ê°¦ÃÎ¸©°Â¾ë»Ô¿·ÅÄÄ®ÃÓÅÄ¾å£±¡Ë

³«ºÅÆü:2026Ç¯4·î¤è¤ê¡ÊËè½µ¡§¶âÍËÆü¡Ë

¡Ú³Æ¥³¡¼¥¹¾ÜºÙ¡Û

­¡¥­¥Ã¥º¥³¡¼¥¹¡¡¡¡

»ÈÍÑµå¡§¥Æ¥£¡¼¥Ü¡¼¥ë & Æð¼°µå

ÂÐ¾Ý¡§±à»ùÇ¯Ä¹¡Á¾®³Ø£´Ç¯À¸

»þ´Ö¡§16:30¡Á17:30

­¢¥¸¥å¥Ë¥¢¥³¡¼¥¹¡¡

»ÈÍÑµå¡§Æð¼°µå

ÂÐ¾Ý¡§¾®³Ø£´Ç¯À¸¡Á¾®³Ø£¶Ç¯À¸

»þ´Ö¡§17:40¡Á19:00

¢§ ¥É¥é¥´¥ó¥º¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼Âç³À»Ô¹»

³«ºÅÃÏ¡§Âç³À»ÔËÌ¸ø±àÌîµå¾ì¡Ê´ôÉì¸©Âç³À»ÔÈ¬ÅçÄ®2247¡Ë

³«ºÅÆü¡§2026Ç¯4·î¤è¤ê¡ÊËè½µ¡§¿åÍËÆü¡Ë

¡Ú³Æ¥³¡¼¥¹¾ÜºÙ¡Û

­¡¥­¥Ã¥º¥³¡¼¥¹¡¡

»ÈÍÑµå¡§¥Æ¥£¡¼¥Ü¡¼¥ë & Æð¼°µå

ÂÐ¾Ý¡§±à»ùÇ¯Ä¹¡Á¾®³Ø£´Ç¯À¸

»þ´Ö¡§16:30¡Á17:30

­¢¥¸¥å¥Ë¥¢¥³¡¼¥¹¡¡

»ÈÍÑµå¡§Æð¼°µå

ÂÐ¾Ý¡§¾®³Ø£´Ç¯À¸¡Á¾®³Ø£¶Ç¯À¸

»þ´Ö¡§17:40¡Á19:00