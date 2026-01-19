ÃæÆü¡¢¡Ö¥É¥é¥´¥ó¥º¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼°Â¾ë»Ô¹»¡×¡Ö¥É¥é¥´¥ó¥º¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼Âç³À»Ô¹»¡×³«¹»¤òÈ¯É½
¡¡ÃæÆü¤Ï19Æü¡¢ÆÃÄêÈó±ÄÍø³èÆ°Ë¡¿Í¥É¥é¥´¥ó¥º¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¤¬2026Ç¯4·î¤«¤é°¦ÃÎ¸©°Â¾ë»Ô¤È´ôÉì¸©Âç³À»Ô¤Ë¥É¥é¥´¥ó¥º¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼°Â¾ë»Ô¹»¤È¥É¥é¥´¥ó¥º¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼Âç³À»Ô¹»¤ò¤½¤ì¤¾¤ì¿·µ¬³«¹»¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¤ÏÌîµå¤òÄÌ¤¸¤Æ»Ò¶¡¤¿¤Á¤Î¿´¿È¤Ë¤ª¤±¤ë·ò¤ä¤«¤ÊÀ®Ä¹¤Ë´óÍ¿¤¹¤Ù¤¯³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¾¯»Ò²½¤¬¿Ê¤àÃæ¡¢ÃÏ°è¤Î»Ò¤É¤âÃ£¤ËÂÐ¤·¡¢ÍÄ¤¤º¢¤è¤êÌîµå¤Ë¿¨¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¤½¤Î³Ú¤·¤µ¤òÂÎ´¶¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤È¤È¤â¤Ë¡¢¸µ¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤Ë¤è¤ëËÜ³ÊÅªµ»½Ñ»ØÆ³¤ò¼ç¤È¤·¤¿¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¤ò±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
<³«¹»Í×¹à>
¢§ ¥É¥é¥´¥ó¥º¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼°Â¾ë»Ô¹»
³«ºÅÃÏ¡§°Â¾ë»ÔÁí¹ç±¿Æ°¸ø±àÌîµå¾ì¡Ê°¦ÃÎ¸©°Â¾ë»Ô¿·ÅÄÄ®ÃÓÅÄ¾å£±¡Ë
³«ºÅÆü:2026Ç¯4·î¤è¤ê¡ÊËè½µ¡§¶âÍËÆü¡Ë
¡Ú³Æ¥³¡¼¥¹¾ÜºÙ¡Û
¡¥¥Ã¥º¥³¡¼¥¹¡¡¡¡
»ÈÍÑµå¡§¥Æ¥£¡¼¥Ü¡¼¥ë & Æð¼°µå
ÂÐ¾Ý¡§±à»ùÇ¯Ä¹¡Á¾®³Ø£´Ç¯À¸
»þ´Ö¡§16:30¡Á17:30
¢¥¸¥å¥Ë¥¢¥³¡¼¥¹¡¡
»ÈÍÑµå¡§Æð¼°µå
ÂÐ¾Ý¡§¾®³Ø£´Ç¯À¸¡Á¾®³Ø£¶Ç¯À¸
»þ´Ö¡§17:40¡Á19:00
¢§ ¥É¥é¥´¥ó¥º¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼Âç³À»Ô¹»
³«ºÅÃÏ¡§Âç³À»ÔËÌ¸ø±àÌîµå¾ì¡Ê´ôÉì¸©Âç³À»ÔÈ¬ÅçÄ®2247¡Ë
³«ºÅÆü¡§2026Ç¯4·î¤è¤ê¡ÊËè½µ¡§¿åÍËÆü¡Ë
