元宝塚男役スター・瀬戸かずや、公式サイト＆ファンクラブをリニューアル ビジュアル公開
元宝塚歌劇団花組スター・瀬戸かずやが、18日にオフィシャルサイト・ファンクラブをリニューアルオープンした。
【写真】レズビアンバーのママを演じる瀬戸かずや
瀬戸は、2004年に宝塚歌劇団90期生として入団し、雪組公演『スサノオ／タカラヅカ・グローリー！』で初舞台。10年『麗しのサブリナ』で新人公演初主演、16年『アイラブアインシュタイン』でバウホール公演初主演、20年『マスカレード・ホテル』で東上公演初主演など、男役スターとして活躍し、21年に華優希退団公演となる『アウグストゥス／Cool Beast!!』東京公演千秋楽をもって退団した。
その後は、舞台を中心に活動し、ミュージカル『TRACE U』や、舞台『刀剣乱舞』禺伝 矛盾源氏物語の光源氏役など、話題作に出演、さらにドラマ『彩香ちゃんは弘子先輩に恋してる』（2024年）など、映像作品にも活動の場を広げている。
オフィシャルサイトとファンクラブは、クリエイターとファンをつなぐプラットフォームを創造するSKIYAKIのオールインワン型ファンプラットフォーム「Bitfan」にオープン。
ファンクラブではチケット先行に加え、会員限定のブログやグッズストアなど、会員の皆様にお楽しみいただけるコンテンツを多数用意する。
