40歳・後藤真希の“ドすっぴん”に驚きの声「レベチ美人」「ゴマキすっぴんでも綺麗」「美や魅せる意識が素晴らしいんやろな」 約1時間30分かけたセルフメイクの一部始終を公開
元モーニング娘。のメンバーでタレント・歌手の後藤真希（40）が18日、自身のYouTubeチャンネルを更新。“ドすっぴん”顔を披露し、「ごっちんすっぴんでも美しすぎる」「すっぴんでも可愛い」「“レベル40”に見えない」などと、反響を呼んでいる。
【比較写真】「すっぴんからレベチ美人」「“レベル40”に見えない」後藤真希のすっぴん→セルフメイクのビフォー・アフター
この日は「【スキンケア】後藤真希がすっぴんからメイクまで大公開！【メイク】」と題し、YouTube撮影日のすっぴん→セルフフルメイクを施していく様子を“まるっと”披露。
愛用アイテムを使いながら、洗顔後の入念な保湿パックや美容液による下準備、乾燥を防ぎつつ肌をトーンアップさせるベースメイクの工程、アイシャドウやアイライン、チーク、リップの塗り方に至るまで、ポイントを伝えながら丁寧に紹介した。
とくにコンシーラーの塗り方や筆の使い分けには強いこだわりがあり、「コンシーラーが一番メイク工程の中で長いかも」と話していた。
メイク後は、ビフォー・アフターを写真で紹介。最後にはヘアセットを行い、約1時間30分かけて完成させたヘアメイク姿を披露していた。
コメント欄には「ゴマキすっぴんでも綺麗」「メイクして綺麗になって、ヘアメイクするとまた一段とエレガントになる」「美容に研究熱心なのがすごくわかります。すっぴんからレベチ美人なのに凄いな」「素肌から綺麗なんやけど、ほんとメイクが丁寧ですごいなぁと思う 美や魅せる意識が素晴らしいんやろな」「スッピンの真希ちゃんもすごい美しい 1つひとつ丁寧にやっている、真希ちゃんを見習います」「努力の人」などと、さまざまな反響が寄せられている。
