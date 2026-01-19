タレントの小原ブラス（33）が19日、NHK「あさイチ」（月〜金曜前8・15）に生出演。自宅マンションの家賃について、交渉して据え置きになったことを明かした。

家賃10万円台のマンションに住んでいる小原。契約更新時期に3000円の家賃値上げ通知が届き「今は3000円やけど、次は6000円になる？今の家を気に入っていて、このままどんどん上がっていくことを考えると、ずっとここには住めへんやんと。1回踏み出すと止まらないものがある。それを当たり前のものにしてしまう怖さはちょっとあった」と言い、賃貸借契約書を確認。賃料等の改訂については「協議の上」と書かれており、「一方的に決めることはできない。私も意見することができる」と分かった。

そこで管理会社に「長く住み続けたいので、家賃の値上げなしで更新できませんか？」と交渉。すると管理会社からは「更新料を半額にする代わりに、家賃値上げに応じてもらえませんか」と返事が。

小原は「ご提案はありがたいですが、家賃値上げの負担のほうが大きいです。更新料は満額支払うので、家賃は据え置きでお願いしたいです」と再度交渉した結果、家賃据え置きで更新手続きできたという。「けんかしたいわけじゃない。できれば長く住まわせていただきたい。早く出て行ってくれないかなって思われながら住むのは嫌。ちゃんとしたパートナーシップで会話ができるなら、これぐらいなら値上げしていいですよとかはやりたい」と語った。