¡¡ÆüËÜÂåÉ½£Í£Æµ×ÊÝ·ú±Ñ¡Ê£²£´¡Ë¡á¥ì¥¢¥ë¡¦¥½¥·¥¨¥À¡¼¥É¡á¤¬£±£¸Æü¡¢¥¹¥Ú¥¤¥ó£±Éô¥ê¡¼¥°¤Î¥Ð¥ë¥»¥í¥ÊÀï¤ÇÀèÈ¯¤·¡¢¸åÈ¾£²£´Ê¬¤ËÉé½ý¸òÂå¤·¤¿¡£ÆüËÜÂåÉ½¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢ºòÇ¯£±£²·î¤Ë½½»úð×ÂÓ¡Ê¤¸¤ó¤¿¤¤¡ËÃÇÎö¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤¿£Í£ÆÆîÌîÂó¼Â¡Ê£³£±¡Ë¤Ë¼¡¤¤¤Ç¡¢£²ÎóÌÜ¤Î¼çÎÏ¤¬Éé½ý¡£Èæ³ÓÅª¼êÇö¤Ê¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ç¡¢±Æ¶Á¤ÏÂç¤¤¤¤È¸«¤é¤ì¤ë¡£
¡¡µ×ÊÝ¤Ï¼«¿Ø¤«¤é¤Î¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤Ç¥¹¥×¥ê¥ó¥È¤·¤¿ºÝ¡¢º¸ÂÀ¤â¤âÎ¢¤ò²¡¤µ¤¨ÅÝ¤ì¹þ¤ó¤À¡£¤½¤Î¸åÎ©¤Á¾å¤¬¤ì¤º¡¢Ã´²Í¤Ç¥Ô¥Ã¥Á¤ò¸å¤Ë¤·¤¿¡£»î¹ç¸å¡¢¥ì¥¢¥ë¡¦¥½¥·¥¨¥À¡¼¥É¤Î¥Þ¥¿¥é¥Ã¥Ä¥©´ÆÆÄ¤Ï²ñ¸«¤Ç¡Ö¤Þ¤À£Í£Ò£É¸¡ºº¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢½ÅÅÙ¤Î¶ÚÆùÂ»½ý¤òÉé¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤É¤Î¤¯¤é¤¤¿¼¹ï¤«¤Ï¡¢¤â¤¦¾¯¤·Ê¬¤«¤Ã¤Æ¤«¤é¤Ç¤Ê¤¤¤È¤Ê¤ó¤È¤â¸À¤¨¤Ê¤¤¡×¤Ê¤É¤È¥±¥¬¤Î¶ñ¹ç¤òÀâÌÀ¡£Ä¹´üÎ¥Ã¦¤È¤Ê¤ì¤Ð¡¢ÆüËÜÂåÉ½¤È¤·¤Æ£³·î¤Î²¤½£±óÀ¬¤Ø¤Î»²²Ã¤Ï¸·¤·¤¯¤Ê¤ë¡£
¡¡Âè£²¼¡¿¹ÊÝÀ¯¸¢¤Ç¤Ï´ðËÜÅª¤Ë£²ÎóÌÜ¤Îº¸¥·¥ã¥É¡¼¤òÆîÌî¡¢±¦¤òµ×ÊÝ¤¬Ã´¤Ã¤Æ¤¤¿¡£±¦¥·¥ã¥É¡¼¤Ï¥¢¥¸¥¢ºÇ½ªÍ½Áª°Ê¹ß¡¢µ×ÊÝ¤ò½ü¤¤¤Æ¤Ï¡¢Æ²°ÂÎ§¡¢ÎëÌÚÍ£¿Í¡¢°ËÅì½ãÌé¡¢Ä®Ìî½¤ÅÍ¤é¤¬¥×¥ì¡¼¡£¤Þ¤¿¤Ï³ùÅÄ¤¬º¸¤ËÆþ¤ê¡¢ÆîÌî¤¬±¦¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¥±¡¼¥¹¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ÎÃæ¤Ç¡¢Îò»ËÅª¾¡Íø¤òµó¤²¤¿¥Ö¥é¥¸¥ëÀï¤ò´Þ¤á¡¢ÆîÌî¡õµ×ÊÝ¤Î£²ÎóÌÜ¥³¥ó¥Ó¤ÏÂè£²¼¡¿¹ÊÝ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤ÎÅ´ÈÄ¤À¤Ã¤¿¡£ÆîÌî¤ò´Þ¤á¡¢µ×ÊÝ¤â¶¯¹ë¡¦¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥ÉÂåÉ½¤È¤ÎÂÐÀï¤ò¹µ¤¨¤ë£³·î¤Î²¤½£±óÀ¬¤Ë´Ö¤Ë¹ç¤ï¤Ê¤¤¤È¤Ê¤ì¤Ð¡¢Âç¤¤ÊÄË¼ê¤È¤Ê¤ë¡£¶ÛµÞ»öÂÖ¤ËÃ¯¤¬³ä¤Ã¤ÆÆþ¤ë¤Î¤«¡£Æ±Æü¤Ë¥´¡¼¥ë¤òµó¤²¤¿ÎëÌÚÍ£¿Í¤ò´Þ¤á¡¢º£¸å¤Î¥¢¥Ô¡¼¥ë¤Ë¤âÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ë¡£