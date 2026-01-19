俳優の川崎麻世が18日に自身のアメブロを更新。350人規模の大新年会に出席し、サッカー界のレジェンドとデュエットを披露したことを報告した。

この日、川崎は「いつも家族ぐるみで仲良くさせて頂いてる友達が社長の会社の大新年会が都内のホテルで行われた」と説明。「妻と義母も一緒にご招待され家族で参加しました」と、会場での家族との写真を公開した。

続けて「前日に急遽歌う事が決まり 持ち歌の『無条件』を歌いました」とステージに立ったことを報告。また「サッカー界のレジェンド都並監督がいつもカラオケで俺の『無条件』を歌ってくれてるみたいで一緒に歌いました」とつづり、元サッカー日本代表・都並敏史氏との2ショットも公開した。

さらに「社長の従兄弟の格闘家 城戸康裕選手が王座に輝いたベルトを手に2人で記念写真」と新年会に参加していた城戸選手との2ショットも披露。「約350人の盛大な新年会でした」と華やかな大新年会の様子を伝えた。

※川崎の崎は正式には「たつさき」